Tι είχε πει η Δέσποινα Καμπούρη για τους λόγους αποχώρησής της από το Πρω1νό/ βίντεο από MEGA

Μετά την αποχώρησή της από το Πρω1νό, η Δέσποινα Καμπούρη πήρε τις δύο της κόρες, την 14χρονη Έλενα και τη 10χρονη Χριστίνα και πήγε στους Παξούς και Αντίπαξους.

Η παρουσιάστρια βρέθηκε στα νησιά των Επτανήσων, στο Ιόνιο Πέλαγος και απόλαυσε τα καταγάλανα νερά των θαλασσών. Η Δέσποινα αφιέρωσε ποιοτικό χρόνο στις κόρες της καθώς όλο τον χειμώνα είχε αυξημένες επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Οι τρεις τους έκαναν μεγάλες βόλτες, βουτιές στη θάλασσα, πήγαν σε ταβέρνες του νησιού και η παρουσιάστρια φαινόταν πιο χαλαρή και πιο ευδιάθετη από ποτέ.

Η ίδια μοιράστηκε τη χαρά της δημοσιεύοντας πολλές φωτογραφίες στα social media. H Δέσποινα έχει μιλήσει στο παρελθόν πολλές φορές για τη μητρότητα. Όπως είχε πει, όταν γεννήθηκε η πρωτότοκη κόρη της εκείνη είχε επιλόχεια κατάθλιψη και ένας από τους λόγους που έκανε δεύτερο παιδί ήταν για να ζήσει τη μητρότητα.

Δέσποινα Καμπούρη



«Όσο και να το θες δεν είσαι ποτέ έτοιμος για κάτι τέτοιο. Μετά τη γέννα μου φάνηκε βουνό. Ήταν η στιγμή που άρχισαν να εμφανίζονται όλα τα προβλήματα Πήρα την απόφαση να φύγω από το σπίτι. Δεν ήμουν καθόλου καλά ψυχολογικά, ήθελα να απομονωθώ. Πήρα το παιδί και έφυγα. Στην αρχή πήγα στους γονείς μου, μετά νοίκιασα δικό μου σπίτι» δήλωσε η παρουσιάστρια και πρόσθεσε:



«Στην αρχή δεν ήξερα τι μου συμβαίνει. Η επιλόχειος είναι ύπουλο πράγμα. Ευτυχώς οι άνθρωποι που με αγαπούσαν άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι μου συνέβαινε με παρότρυναν να επισκεφτώ έναν ψυχίατρο. Και έτσι ξεκίνησα χωρίς να το θέλω. Δεν καταλάβαινα τι μου συνέβαινε. Ακολούθησα θεραπεία και αγωγή που χρειάστηκε για την δική μου περίπτωση και σιγά – σιγά επανήλθα. Εγώ έκανα δεύτερο παιδί γιατί η Έλενα ήθελε πολύ ένα αδερφάκι και ήθελα και εγώ να απολαύσω επιτέλους την μητρότητα».

