Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα

Το «Καμπάνες» έφτασε στα Billboard

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Καμπάνες», που είναι το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που μπήκε στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.
  • Το «Καμπάνες» κατέκτησε τη 12η θέση στο Billboard Top World Albums και την 31η στο Top Album Sales.
  • Η Αλεξάνδρα Νίκα εκφράζει την υπερηφάνεια της για την επιτυχία του συντρόφου της μέσω Instagram.
  • Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 νησιώτικα τραγούδια και έχει ήδη φτάσει στην κορυφή του Worldwide iTunes Chart στην Αμερική.
  • Η διάκριση έρχεται σε μια ευτυχισμένη περίοδο για το ζευγάρι, καθώς πρόσφατα υποδέχθηκαν την κόρη τους, Μιράντα.

Μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του βιώνει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς το νέο του άλμπουμ «Καμπάνες» κατάφερε να γράψει ιστορία και να βάλει την ελληνική μουσική σε διεθνή τροχιά.

«Καμπάνες»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Νο1 του παγκόσμιου iTunes

Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα

Το άλμπουμ, που αποτελεί ένα μουσικό αφιέρωμα στους ήχους και την παράδοση του Αιγαίου, κυκλοφορεί παγκοσμίως και σημείωσε μια σημαντική διάκριση, καθώς έγινε το πρώτο ελληνόφωνο album που έκανε ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales.

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Συγκεκριμένα, το «Καμπάνες» βρέθηκε στη 12η θέση του Billboard Top World Albums Chart, ενώ παράλληλα κατέκτησε την 31η θέση στο Billboard Top Album Sales Chart, αποτελώντας το πρώτο ελληνόφωνο άλμπουμ που πετυχαίνει αυτή την επιτυχία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, εμφανώς συγκινημένος από τη διεθνή αναγνώριση, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με το κοινό του.

«Αυτή η στιγμή είναι πολύ μεγαλύτερη από εμένα. Είναι μια γιορτή της ελληνικής μουσικής, του πολιτισμού μας και των διαχρονικών ήχων του Αιγαίου. Το να βλέπω ένα ελληνικό album να φτάνει σε αυτό το ορόσημο με γεμίζει τεράστια υπερηφάνεια και είμαι βαθιά ευγνώμων σε όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το ταξίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα

Στο πλευρό του σε αυτή τη σημαντική στιγμή βρίσκεται η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία στηρίζει σταθερά τον σύντροφό της σε κάθε επαγγελματικό του βήμα.

Η ίδια δεν έκρυψε τη χαρά και την υπερηφάνειά της για τη νέα επιτυχία του τραγουδιστή, γράφοντας στα Instagram Stories της τη λέξη: «Περήφανη».

Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα

Η διάκριση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα όμορφη περίοδο για το ζευγάρι, καθώς μόλις πριν από έναν μήνα υποδέχθηκαν την κόρη τους, Μιράντα, γεμίζοντας τη ζωή τους με νέα χαμόγελα.

Το «Καμπάνες» είχε ήδη σημειώσει μια ακόμη μεγάλη επιτυχία από την ημέρα της κυκλοφορίας του, καθώς βρέθηκε στην κορυφή του Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, κάνοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό τον πρώτο Έλληνα καλλιτέχνη που κατακτά τη συγκεκριμένη θέση.

Το νέο album περιλαμβάνει την ομότιτλη επιτυχία «Καμπάνες», το τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή εκδοχή της μεγάλης επιτυχίας «Ελεύθερος», αλλά και 16 εμβληματικά νησιώτικα τραγούδια, τα οποία παρουσιάζονται μέσα από μια σύγχρονη μουσική ματιά.

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