«Καμπάνες»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Νο1 του παγκόσμιου iTunes

Παγκόσμια πρωτιά για τον Έλληνα καλλιτέχνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κωνσταντίνος Αργυρός κατέκτησε το Νο1 στο παγκόσμιο iTunes με το νέο album «Καμπάνες».
  • Είναι ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση στην Αμερική.
  • Το album περιλαμβάνει 16 εμβληματικά νησιώτικα τραγούδια και νέες επιτυχίες όπως «Τα Νησιώτικα Παιδιά».
  • Διατίθεται σε streaming, διπλό βινύλιο και CD από την Pedagon Records σε συνεργασία με την Panik Records.
  • Το «Καμπάνες» προάγει τον ελληνικό πολιτισμό σε διεθνές ακροατήριο.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός εκτοξεύτηκε στην κορυφή του κόσμου με το νέο album «Καμπάνες», ένα δισκογραφικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου, μέσα σε λίγες ώρες από την παγκόσμια κυκλοφορία του.

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Το «Καμπάνες» κατέκτησε το no1 Worldwide iTunes Chart στην Αμερική, με τον πολυεπιτυχημένο Κωνσταντίνο Αργυρό να σπάει ξανά ρεκόρ καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που πετυχαίνει αυτή τη διάκριση. Παράλληλα, το album «Καμπάνες» και το ομώνυμο τραγούδι είναι ταυτόχρονα no1 στο αντίστοιχο ελληνικό chart του iTunes. 


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«Καμπάνες»: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός στο Νο1 του παγκόσμιου iTunes


Το album «Καμπάνες» περιλαμβάνει την ήδη κυκλοφορημένη ομότιτλη επιτυχία, το καινούργιο τραγούδι «Τα Νησιώτικα Παιδιά», μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση. 

Τo album είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.
 

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