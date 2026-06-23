Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πρωταγωνίστησε σε μία μεγάλη μουσική αγκαλιά αγάπης, προσφοράς και αλληλεγγύης μέσα από τη συναυλία «Μια Αγκαλιά για τον Μάνο», με στόχο την ενίσχυση του 17χρονου που δίνει τη δική του μάχη με μία ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου.



Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, πάντα κοινωνικά ευαισθητοποιημένος, ανταποκρίθηκε αμέσως στην πρόσκληση του Δήμου Χανίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων και έθεσε τη μουσική και τη δημοφιλία του στην υπηρεσία αυτού του σημαντικού σκοπού.



Στη συναυλία, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, συμμετείχε και ο Δήμος Αναστασιάδης, βάζοντας κι εκείνος το δικό του λιθαράκι. Στη σκηνή ανέβηκαν επίσης και καλλιτέχνες από την Κρήτη.





Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που προβλήθηκε ένα μήνυμα του 17χρονου Μάνου, ο οποίος παρακολούθησε τη συναυλία μέσω κινητού τηλεφώνου, καθώς, μετά τις χημειοθεραπείες στην Ελλάδα, βρίσκεται σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στις ΗΠΑ. Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα δοθούν για να καλυφθεί το κόστος της νοσηλείας του εκεί.



Με τη μαζική παρουσία του κοινού στο Εθνικό Στάδιο Χανίων στάλθηκε ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς και αλληλεγγύης, με τη μουσική να δείχνει ξανά πως μπορεί να εμπνέει ελπίδα και να μεταμορφώνει την ευαισθησία σε πράξη αγάπης.