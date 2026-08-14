Τζένη Μπαλατσινού: Η συγκινητική αναδρομή στον γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου

Οι νέες αδημοσίευτες φωτογραφίες που μοιράστηκε η περήφανη μητέρα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε τον Τζέικ Μεντγουελ στις 30 Μαΐου στη Μεσσηνία.
  • Η Τζένη Μπαλατσινού μοιράστηκε αδημοσίευτες φωτογραφίες από τον γάμο της κόρης της στο Instagram.
  • Ο γάμος είχε έντονο ελληνικό στοιχείο με παραδοσιακό γλέντι και χορό.
  • Η Αμαλία είναι το πρώτο παιδί της Τζένης Μπαλατσινού από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο.
  • Η Αμαλία βρίσκεται στην Πάτμο, όπου η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία.

Σχεδόν δυόμισι μήνες έχουν περάσει από τη μέρα που η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας στο πλευρό του αγαπημένου της, Τζέικ Μεντγουελ, όμως οι αναμνήσεις παραμένουν ολοζώντανες!

Η Μπαλατσινού ντύνει νύφη την Αμαλία Κωστοπούλου - Η αδημοσίευτη φωτογραφία

Σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Τζένη Μπαλατσινού θέλησε να κάνει ένα νοσταλγικό throwback σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε με τους ακολούθους της δύο ακόμα αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ομορφότερη μέρα της πρωτότοκης κόρης της, ανοίγοντας ξανά το οικογενειακό άλμπουμ.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η περήφανη μητέρα αρκέστηκε να γράψει τα ονόματα του νιόπαντρου ζευγαριού, προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά: «Amalia & Jake».

 

Η ανάρτηση της Τζένης Μπαλατσινού

Ο παραμυθένιος γάμος στη Μεσσηνία

Θυμίζουμε πως η 28χρονη Αμαλία και ο εκλεκτός της καρδιάς της ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου το Σάββατο 30 Μαΐου στη μαγευτική Μεσσηνία. Στο πλευρό τους βρέθηκαν στενοί συγγενείς αλλά και αγαπημένοι φίλοι, πολλοί από τους οποίους ταξίδεψαν από το εξωτερικό για να γιορτάσουν μαζί τους. Το γλέντι που ακολούθησε είχε έντονο ελληνικό στοιχείο, με αστείρευτο κέφι, παραδοσιακές πινελιές και χορό μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες!

Αμαλία Κωστοπούλου: Συνεχίζει τις διακοπές της στο κοσμοπολίτικο Κάπρι

Για τη γνωστή επιχειρηματία, η συγκίνηση ήταν ανείπωτη. Η Αμαλία είναι το πρώτο παιδί που της έδωσε τη χαρά της μητρότητας, από τον γάμο της με τον Πέτρο Κωστόπουλο. Παρά το γεγονός ότι η 28χρονη ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια, η σχέση μητέρας και κόρης παραμένει βαθιά και αδιάρρηκτη.

Αυτές τις μέρες, η Αμαλία Κωστοπούλου βρίσκεται ξανά στην αγαπημένη της Πάτμο, το «νησί της καρδιάς της», όπου η οικογένεια διατηρεί εξοχική κατοικία και περνά παραδοσιακά τα καλοκαίρια της.

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ΤΖΕΝΗ ΜΠΑΛΑΤΣΙΝΟΥ
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ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
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