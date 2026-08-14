Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram, μία ημέρα μετά τη μεγάλη φωτιά που έπληξε τη Χαλκιδική την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η Βίκυ Χατζηβασιλείου περιέγραψε την εικόνα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά στην περιοχή με την οποία, όπως αναφέρεται, διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στάθηκε στις καταστροφές, στους ανθρώπους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν σπίτια και παραλίες, αλλά και στις προσπάθειες διάσωσης και υποστήριξης από κατοίκους και αρχές.

Η ανάρτησή της συνοδεύτηκε από εικόνες από την επόμενη ημέρα της καταστροφής και εστίασε τόσο στις απώλειες για το φυσικό περιβάλλον όσο και στην κινητοποίηση που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και από το πρώτο φως της ημέρας.

Με φόντο τη φωτιά στη Χαλκιδική

Η Βίκυ Χατζηβασιλείου μετέφερε αυτούσιο το κλίμα που, όπως περιέγραψε, επικρατούσε μετά τις δραματικές ώρες στην περιοχή. Στην ανάρτησή της έγραψε: «Κάπως έτσι ξύπνησε σήμερα η Χαλκιδική. Μετρώντας τα εγκαύματά της, μετρώντας τα ντεσιμπέλ από τον ήχο των Καναντέρ που όλη νύχτα και από το πρώτο φως της ημέρας παλεύουν με τις φλόγες, μετρώντας τα δέντρα που έγιναν στάχτη… μετρώντας τους ανθρώπους που χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα σπίτια, τις παραλίες και κυρίως τις διακοπές τους, μετρώντας τους απεγκλωβισμένους που έφυγαν δια θαλάσσης, με φουσκωτά και σκάφη, για να σωθούν από τη φωτιά. Και πάνω απ’ όλα, μετρώντας τις δυνάμεις της. Τις αντοχές της. Την αλληλεγγύη της. Η παρέα των φίλων μου από τη Σάνη, απεγκλώβισαν με φουσκωτά εχθές μέχρι τη δύση περι τα 200 άτομα! Και κάποιοι άλλοι μέσα στη νύχτα άνοιξαν τις πόρτες τους, κάποιοι έτρεξαν να συνδράμουν με νερό, με πετσέτες, με κουράγιο. Πυροσβέστες, εθελοντές, άνθρωποι του Λιμενικού, όλοι έδωσαν τη δική τους μάχη στην πυρά. Σήμερα στη μαρίνα της Σάνης αντικρίζεις σε συνάθροιση την ταλαιπωρία, την αγωνία μα κυρίως την απορία… Γιατί? Και τώρα τι? Πού?... Σήμερα η Χαλκιδική πονάει. Γιατί θα πρέπει ο δείκτης αλληλεγγύης να είναι ευθέως ανάλογος με την καταστροφή; Αφήνω την απορία να αιωρείται μαζί με την αιθάλη που τσούζει τα μάτια μας. Κι ας είχαν δακρύσει πολύ πριν φτάσει…. Καλημέρα».

Η ανάρτηση της Βίκυς Χατζηβασιλείου

Στο μήνυμά της αναφέρθηκε συγκεκριμένα στη Σάνη, σημειώνοντας ότι φίλοι της συμμετείχαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με φουσκωτά, μεταφέροντας περίπου 200 άτομα δια θαλάσσης μέχρι τη δύση. Παράλληλα, έκανε λόγο για ανθρώπους που άνοιξαν τα σπίτια τους μέσα στη νύχτα και προσέφεραν νερό, πετσέτες και στήριξη σε όσους επηρεάστηκαν.

Η ίδια κατέγραψε και την εικόνα στη μαρίνα της Σάνης την επόμενη ημέρα, εστιάζοντας στην ταλαιπωρία, την αγωνία και τα ερωτήματα που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.