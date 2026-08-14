Σίνδος: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που ομολόγησε έξι εμπρησμούς

«Το έκανε από βλακεία», ισχυρίστηκε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Προφυλακίστηκε 59χρονος για έξι εμπρησμούς στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.
  • Ο κατηγορούμενος ομολόγησε τις πράξεις του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε "από βλακεία".
  • Η απολογία του διήρκεσε μία ώρα και δεν είχε ιδιώτη δικηγόρο.
  • Οι πυρκαγιές προκάλεσαν ζημιές σε 20 και 15 στρέμματα αγροτικής γης αντίστοιχα.
  • Αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος που έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε έξι φωτιές στην περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης, μετά την απολογία του ενώπιον του 2ου Τακτικού Ανακριτή. Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην προσωρινή του κράτηση, καθώς αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση.

Η απολογία του διήρκεσε περίπου μία ώρα. Ο κατηγορούμενος δεν είχε ιδιώτη δικηγόρο και του διορίστηκε συνήγορος από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο - Eurokinissi

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 59χρονος που ομολόγησε ότι έβαλε έξι φωτιές στη Σίνδο - Eurokinissi

Φωτιές Σίνδος: «Το έκανα από βλακεία»

Κατά την απολογία του, ο 59χρονος φέρεται να επανέλαβε ότι έβαλε τις φωτιές «από βλακεία», υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν υπό έντονη ψυχολογική πίεση εξαιτίας της εργασίας του.

Για μία από τις έξι περιπτώσεις, ανέφερε ακόμη ότι είχε καταναλώσει δύο ποτήρια κρασί και, όπως ισχυρίστηκε, δεν είχε πλήρη επίγνωση των πράξεών του.

Ο 59χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές από βλακεία γιατί ήταν ψυχολογικά φορτισμένος - Eurokinissi

Ο 59χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές από βλακεία γιατί ήταν ψυχολογικά φορτισμένος - Eurokinissi

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, όταν ο ανακριτής τον ρώτησε πώς είναι δυνατόν η επαγγελματική πίεση και μια «απερισκεψία» να τον οδήγησαν στην πρόκληση έξι διαφορετικών πυρκαγιών, ο 59χρονος δεν έδωσε απάντηση και περιορίστηκε να κουνήσει το κεφάλι του.

Φωτιές Σίνδος: Πώς φέρεται να έδρασε

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 59χρονος φέρεται να κινούνταν με το όχημά του στην περιοχή της Σίνδου και να έβαζε φωτιές σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις.

Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής γης.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 9 Αυγούστου, δεύτερη φωτιά κατέκαψε περίπου 15 στρέμματα.

Οι αρχές αποδίδουν στον ίδιο ακόμη τέσσερις εστίες φωτιάς που εκδηλώθηκαν την Τρίτη 11 Αυγούστου στην ίδια περιοχή, προκαλώντας νέα μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο για ξένα πράγματα και ανθρώπους.

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