Φωτιά Στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Γαλατάς, του δήμου Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 14, 2026
Συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.