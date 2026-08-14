Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, καθώς ο συνδυασμός ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς και θυελλωδών βοριάδων δημιουργεί ένα από τα πιο επικίνδυνα σκηνικά του φετινού καλοκαιριού. Οι άνεμοι φτάνουν τοπικά τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές εκτιμάται ότι θα αγγίξουν ακόμη και τα 113 χλμ./ώρα, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης οποιασδήποτε φωτιάς.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Την ίδια ώρα, τα έντονα μελτέμια έχουν ήδη προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με απαγορευτικό απόπλου από Ραφήνα και Λαύριο και ακυρώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων από τον Πειραιά.

Καιρός: Κατηγορία 5 για Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 5 – κατάσταση συναγερμού) προβλέπεται για:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας

Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας

Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Παράλληλα, σε πολύ υψηλό κίνδυνο (κατηγορία 4) βρίσκονται μεγάλες εκτάσεις της χώρας, μεταξύ των οποίων:

τα Κύθηρα

η Αχαΐα

η Ηλεία

η Ζάκυνθος

η Φωκίδα

η Φθιώτιδα

η Σκύρος

οι Σποράδες

το Βόρειο Αιγαίο

η Χαλκιδική

το Άγιον Όρος

οι Κυκλάδες

η Κρήτη

περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Λόγω των εξαιρετικά δυσμενών συνθηκών, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει εντολή οι περιοχές κατηγορίας 4 να αντιμετωπίζονται επιχειρησιακά με την ίδια αυξημένη ετοιμότητα όπως οι περιοχές κατηγορίας 5.

Αυτό σημαίνει πλήρη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων, εντατικές περιπολίες, προληπτικές αναπτύξεις προσωπικού και αυξημένη επιτήρηση από αέρος.

Καιρός: «Αναμένονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες»

Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, προειδοποίησε ότι σήμερα αναμένονται ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

«Οι πολύ ισχυροί και κατά περιόδους θυελλώδεις άνεμοι διαμορφώνουν συνθήκες που μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και κυρίως την πολύ γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών», είπε.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα.

«Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο και υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών», τόνισε.

Καιρός: Πού θα πνέουν άνεμοι έως 9 μποφόρ

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου χαρακτηρίζει τη σημερινή ημέρα ως την κορύφωση του φαινομένου.

Οι ισχυρότεροι άνεμοι αναμένονται:

Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο: 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ

Κεντρικό Αιγαίο: 7-8 και τοπικά 9 μποφόρ

Κυκλάδες: έως 9 μποφόρ

Νότια Αττική: τοπικά 9 μποφόρ

Νότια Εύβοια: τοπικά 9 μποφόρ

Αττικοβοιωτία: 7-8 μποφόρ

Ανατολική και νότια Πελοπόννησος: έως 8 μποφόρ

Κύθηρα: έως 8 μποφόρ

Κρήτη: 5-7 και στα δυτικά έως 8 μποφόρ

Στη Θράκη οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ

Καιρός: Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ήδη επηρεάσει τις μετακινήσεις του Δεκαπενταύγουστου.

Από τη Ραφήνα ακυρώθηκαν τα πρωινά δρομολόγια:

Fast Ferries Andros προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο

Αικατερίνη Π. προς Πάρο και Νάξο

Στο Λαύριο δεν πραγματοποιήθηκαν τα πρωινά δρομολόγια των πλοίων «Ιονίς» και «Μακεδών» προς Κέα.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα λιμεναρχεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς είναι πιθανές νέες αλλαγές ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων.

Από τον Πειραιά η ακτοπλοϊκή κίνηση πραγματοποιείται σε γενικές γραμμές κανονικά, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές εξαιρέσεις.

Δεν εκτελέστηκε το πρωινό δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τήνο και Μύκονο, ενώ το Blue Star Myconos τροποποίησε το πρόγραμμά του και δεν προσέγγισε ορισμένα νησιά του Αιγαίου.

Επίσης, ακυρώθηκε το δρομολόγιο του Super Speed 4 προς Πάρο, Νάξο και Κουφονήσι.

Καιρός: Ριπές έως 113 χλμ./ώρα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, οι ισχυρότερες ριπές αναμένονται:

Στενό Καφηρέα

Νότιος Ευβοϊκός

Κεντρικό Αιγαίο

🎯 Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΤΟ ΕΠΌΜΕΝΟ ΔΙΗΜΕΡΟ



✅Η βασική εικόνα είναι σαφής: η Παρασκευή 14 Αυγούστου είναι η πιο δύσκολη ημέρα για τις θαλάσσιες μετακινήσεις, με 8άρι στον μέσο άνεμο και με ριπές που σε αρκετές περιοχές μπορούν να ξεπεράσουν τα 100 km/h. Το Σάββατο οι άνεμοι… pic.twitter.com/p2vguJjDYC — Theodoros Kolydas (@KolydasT) August 13, 2026

Στον Νότιο Ευβοϊκό οι ριπές ενδέχεται να φτάσουν περίπου τα 113 χλμ./ώρα, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες τόσο για τη ναυσιπλοΐα όσο και για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών.

Η μεγαλύτερη ένταση του φαινομένου αναμένεται από τις πρωινές έως τις απογευματινές ώρες.

Drones, εναέρια μέσα και περιπολίες σε όλη τη χώρα

Η Πολιτική Προστασία έχει αναπτύξει ένα εκτεταμένο σχέδιο επιτήρησης για την πρόληψη νέων πυρκαγιών.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται συνεχείς περιπολίες του Πυροσβεστικού Σώματος, έμφορτες εναέριες επιτηρήσεις, επιχειρήσεις με drones, κινητά κέντρα drone, διασπορά δυνάμεων σε περιοχές υψηλού κινδύνου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμεις, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, το ΕΚΑΒ και εθελοντικές ομάδες.

Καιρός: Ισχυρά μελτέμια και τον Δεκαπενταύγουστο

Το δύσκολο σκηνικό δεν σταματά σήμερα.

Τον Δεκαπενταύγουστο οι άνεμοι θα παραμείνουν ιδιαίτερα ισχυροί, κυρίως στο Κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες, όπου θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Θοδωρής Κολυδάς, στο Κρητικό Πέλαγος οι μέγιστες ριπές ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 126 χλμ./ώρα το Σάββατο.

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων αναμένεται να ξεκινήσει από την Κυριακή 16 Αυγούστου, αν και στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν:

καύση ξερών χόρτων και κλαδιών

εργασίες με μηχανήματα που προκαλούν σπινθήρες

υπαίθριες ψησταριές

απόρριψη αναμμένων τσιγάρων στην ύπαιθρο

Σε περίπτωση εντοπισμού πυρκαγιάς, ζητείται άμεση ενημέρωση της Πυροσβεστικής και πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών.