Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Διάσπαρτες εστίες μέσα στους οικισμούς

Ζημιές σε σπίτια και υποδομές - Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις

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Πηγή: Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (13/8/2026)

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Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Το πύρινο μέτωπο προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και υποδομές, ενώ οι κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή οδικώς αλλά και από τη θάλασσα. 

Οι εστίες είναι διάσπαρτες μέσα στους οικισμούς, με τις εικόνες να είναι αποκαρδιωτικές.

Μάχη με τι φλόγες στη Σίβηρη

Μάχη με τι φλόγες στη Σίβηρη

Η Λευκή Γεωργάκη στο μέτωπο της φωτιάς / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής - Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης με μωρά στην αγκαλιά

Σύμφωνα με την εκτίμηση των αξιωματικών της Πυροσβεστικής, η κατάσταση αυτή την ώρα παραμένει κρίσιμη.

Αν και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, η φωτιά σε Σίβηρη και Φούρκα κινείται μέσα σε πυκνή βλάστηση. Οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται με έμπειρους δασοκομάντος, που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δύσβατες δασικές περιοχές.

Συνολικά, 20 δασοκομάντος θα μεταφερθούν από την Αθήνα με μεταγωγικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας τύπου C27, ενώ ακόμη 32 δασοκομάντος θα φτάσουν οδικώς από τα Ιωάννινα, την Αλεξανδρούπολη, την Καβάλα, την Κοζάνη και τον Βόλο. Επιχειρούν και οι Ρουμάνοι πυροσβέστες.  

Σίβηρη: Κρίσιμη η νύχτα - Φόβοι για αναζωπυρώσεις

Καθώς πέφτει πλέον το φως, η επιχείρηση περνά σε κρίσιμη φάση, αφού υπάρχουν φόβοι για αναζωπυρώσεις.

Μάχη με τις φλόγες στη Σίβηρη: Διάσπαρτες εστίες μέσα στους οικισμούς

Μιλάμε για μια ιδιαίτερα δύσκολη περιοχή, με πυκνό πευκοδάσος αλλά και διάσπαρτες κατοικίες. 

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Διάσπαρτες εστίες μέσα στους οικισμούς

Φωτιά Σίβηρη Χαλκιδικής: Διάσπαρτες εστίες μέσα στους οικισμούς / Το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη

Στα ξενοδοχεία όσοι απομακρύνθηκαν με πλωτά

Για τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές με πλωτά μέσα έχει ήδη προβλεφθεί λύση για την προσωρινή φιλοξενία τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, οι άνθρωποι κατευθύνονται προς τη Σάνη, όπου έχει ανοίξει πλατφόρμα μέσω της οποίας τα ξενοδοχεία δηλώνουν τη διαθεσιμότητα των δωματίων τους. Με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που δηλώνουν οι ξενοδοχειακές μονάδες, οι πολίτες θα μεταφερθούν στους χώρους φιλοξενίας.

Σοβαρές καταστροφές

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Κουφίδης, ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «μπορεί, και το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επισημαίνει, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. 

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί, καθώς η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής παραμένουν στο πεδίο.

Όπως σημειώνει, προτεραιότητα των αρχών παραμένει η αντιμετώπιση του ενεργού μετώπου και η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Χαρακτηρίζει εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στην περιοχή της Σίβηρης, καθώς η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη και απειλεί να περάσει προς την Ελάνη στη δυτική - βορειοδυτική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας.

Δύο πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της δύσκολης μάχης με τις φλόγες. Ο ένας τραυματίστηκε στο πόδι, στο κάτω άκρο και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου.

Ο δεύτερος διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς εισέπνευσε καπνό ενώ φέρει και ελαφρύ έγκαυμα. Τόσο το νοσοκομείο του Πολυγύρου όσο και το Κέντρο Υγείας είναι σε επιφυλακή.

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται στο σημείο για να προσφέρει βοήθεια σε όποιον πολίτη χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται 6 ασθενοφόρα, μία Κινητή  Μονάδα με γιατρό, δύο μικρά οχήματα, που έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν σε στενά δρομάκια και να βοηθάνε καθώς διαθέτουν όλο τον εξοπλισμό καθώς και τρεις μοτοσυκλέτες. 

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