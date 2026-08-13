Το καλοκαίρι είναι για εκείνη συνώνυμο της ανεμελιάς, της ξεκούρασης και κυρίως των όμορφων οικογενειακών στιγμών. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, και δεν κρύβει τη χαρά της που μπορεί να περνά χρόνο μαζί τους.

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα δύο αγόρια της, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή χαράς και περηφάνιας στη ζωή της. Από τη στιγμή που έγιναν μητέρα, η καθημερινότητά της άλλαξε και οι δυο τους παραμένουν μέχρι σήμερα στο επίκεντρο της ζωής της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο οικογενειακό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους ημέρες. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους γιους της, αποτυπώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη χαλαρή και ξέγνοιαστη διάθεση των διακοπών.

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με μια σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Διακοπές μαζί είναι ευτυχία», προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Η οικογενειακή φωτογραφία συγκέντρωσε αμέσως πολλά σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς φίλους της ηθοποιού. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αφήσουν το δικό τους σχόλιο ήταν και η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία αντέδρασε με ενθουσιασμό, γράφοντας: «Δεν αντέχω!!!!!».

Το στιγμιότυπο αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση, με τη Ντορέττα και τους γιους της να ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, μακριά από το άγχος και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.