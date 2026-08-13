Ντορέττα Παπαδημητρίου: Διακοπές με τους γιους της – «Μαζί είναι ευτυχία»

Η καλοκαιρινή φωτογραφία με τους γιους της που ξεχώρισε

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει καλοκαιρινές διακοπές με τους γιους της, Διονύση και Φίλιππο.
  • Η ηθοποιός εκφράζει τη χαρά της για τον χρόνο που περνά μαζί τους, θεωρώντας τους πηγή ευτυχίας.
  • Μοιράστηκε οικογενειακή φωτογραφία στο Instagram, συνοδευόμενη από τη λεζάντα "Διακοπές μαζί είναι ευτυχία".
  • Η φωτογραφία συγκέντρωσε πολλά σχόλια και likes, με ενθουσιώδη αντίδραση από τη Μαίρη Συνατσάκη.
  • Η εικόνα αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση και χαλάρωση μακριά από την καθημερινότητα.

Το καλοκαίρι είναι για εκείνη συνώνυμο της ανεμελιάς, της ξεκούρασης και κυρίως των όμορφων οικογενειακών στιγμών. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απολαμβάνει αυτές τις ημέρες τις καλοκαιρινές της διακοπές έχοντας στο πλευρό της τους δύο γιους της, Διονύση και Φίλιππο, και δεν κρύβει τη χαρά της που μπορεί να περνά χρόνο μαζί τους.

Ντορέττα Παπαδημητρίου - Γιώργος Γεροντιδάκης: Λιάζονται στην παραλία!

Η ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός έχει ιδιαίτερη αδυναμία στα δύο αγόρια της, τα οποία αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή χαράς και περηφάνιας στη ζωή της. Από τη στιγμή που έγιναν μητέρα, η καθημερινότητά της άλλαξε και οι δυο τους παραμένουν μέχρι σήμερα στο επίκεντρο της ζωής της.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα όμορφο οικογενειακό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους ημέρες. Στη φωτογραφία ποζάρει χαμογελαστή μαζί με τους γιους της, αποτυπώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τη χαλαρή και ξέγνοιαστη διάθεση των διακοπών.

Η ίδια επέλεξε να συνοδεύσει τη φωτογραφία με μια σύντομη, αλλά γεμάτη συναίσθημα λεζάντα, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Διακοπές μαζί είναι ευτυχία», προσθέτοντας μια κόκκινη καρδιά.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!

Η οικογενειακή φωτογραφία συγκέντρωσε αμέσως πολλά σχόλια και likes από τους διαδικτυακούς φίλους της ηθοποιού. Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να αφήσουν το δικό τους σχόλιο ήταν και η Μαίρη Συνατσάκη, η οποία αντέδρασε με ενθουσιασμό, γράφοντας: «Δεν αντέχω!!!!!».

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Διακοπές με τους γιους της – «Μαζί είναι ευτυχία»

Το στιγμιότυπο αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση, με τη Ντορέττα και τους γιους της να ποζάρουν χαμογελαστοί και χαλαροί, μακριά από το άγχος και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

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