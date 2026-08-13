Ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική είναι η σημερινή ημέρα για τη Σίσσυ Χρηστίδου, καθώς ο πρώτος της γιος, Φίλιππος-Ραφαήλ, συμπληρώνει 18 χρόνια ζωής. Στις 13 Αυγούστου 2008 ήρθε στον κόσμο και από εκείνη τη στιγμή η ζωή της παρουσιάστριας απέκτησε ένα διαφορετικό νόημα.

Με αφορμή την ενηλικίωσή του, η Σίσσυ Χρηστίδου έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, γυρίζοντας τον χρόνο πίσω στη στιγμή που έφερε στον κόσμο τον γιο της. Με λόγια γεμάτα αγάπη, συγκίνηση και περηφάνια, θυμήθηκε όλα όσα ένιωσε τότε, διαπιστώνοντας πως 18 χρόνια μετά τα συναισθήματα παραμένουν εξίσου δυνατά.

«13 Αυγούστου 2008. Σπάνε τα νερά μου και μαζί τους πάει να σπάσει και η καρδιά μου. Περιμένω να σε κρατήσω, περιμένω να σε γνωρίζω. Αγωνία, λαχτάρα, χαρά, τρόμος, ενθουσιασμός, πανικός, προσμονή, συγκίνηση, φόβος, ανυπομονησία και η απόλυτη ευτυχία. Έρχεσαι στη ζωή 18 ώρες μετά. Και γεμίζεις για πάντα τη ζωή μου με φως! Σήμερα βγαίνεις στην ενήλικη ζωή 18 χρόνια μετά. Και νιώθω ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Δεν ήξερα τι είναι αγάπη μέχρι να γεννηθείς εσύ. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη αυτή διαδρομή, για τον τρόπο που πλημμύρισες την ψυχή μου με αλήθεια. Και για τη δύναμη που μου έμαθες να έχω. Για όσα με βοήθησες να αντέχω. Είσαι το πιο σπουδαίο μου μάθημα. Συγγνώμη για όσα λάθη μπορεί να έκανα. Εύχομαι να ήταν λιγοστά».

Στη συνέχεια, η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε στον 18χρονο πλέον Φίλιππο-Ραφαήλ τις πιο θερμές ευχές της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή του, μιλώντας με περηφάνια για τον νεαρό άνδρα που έχει πλέον μπροστά της.

«Ελπίζω μόνο όλη αυτή την αγάπη που νιώθω να την έλαβες. Και να είναι καύσιμο για όλη τη ζωή που τώρα ξεκινά με εσένα στο τιμόνι. Νιώθω σίγουρη, ασφαλής και περήφανη. Πέτα ψηλά, ακόμα πιο ψηλά από όσο ονειρεύεσαι, και μη αφήσεις κανέναν να σε σταματήσει. Ούτε καν εμένα. Δε θέλω ποτέ να το κουβαλήσεις, αλλά θέλω πάντα να το ξέρεις. Ότι είμαι εδώ. Εδώ που πάντα θα μπορείς να γυρνάς. Αλλά θα ευχηθώ να μην το χρειαστείς. Μόνο να το επιθυμείς. Σ’ αγαπώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου Φίλιππε Ραφαήλ. Καλωσήρθες στην ενηλικίωση».