Ένα μικρό διάλειμμα από τις αυξημένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις αποφάσισε να κάνει η Ζόζεφιν, επιλέγοντας την Κρήτη και τα πανέμορφα Μάταλα για μερικές ημέρες χαλάρωσης και καλοκαιρινής ανεμελιάς με τις φίλες της.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια θέλησε να ξεφύγει για λίγο από τους γρήγορους ρυθμούς της πρωτεύουσας και να γεμίσει μπαταρίες, απολαμβάνοντας τον ήλιο, τη θάλασσα αλλά και τη μοναδική, bohemian ατμόσφαιρα που εκπέμπει η περιοχή.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα πλούσιο φωτογραφικό άλμπουμ από την απόδρασή της στο νησί, σημειώνοντας στη λεζάντα της: «Επαναφέρω την ενέργειά μου εδώ».

Στις εικόνες που ανέβασε, η Ζόζεφιν κλέβει τις εντυπώσεις ποζάροντας με πολύχρωμο μπικίνι και κοιλιακούς «πέτρα», ενώ παράλληλα απαθανατίζει όμορφες γωνιές από τις βόλτες της, όπως τις ζωγραφισμένες καρδιές στους δρόμους και τις γραφικές λεπτομέρειες των Ματάλων που της τράβηξαν την προσοχή.

Στην Κρήτη η Ζόζεφιν: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τα Μάταλα

Η καλοκαιρινή αυτή εξόρμηση έρχεται σε μια περίοδο που τα σενάρια για την προσωπική της ζωή έχουν φουντώσει ξανά. Στα τέλη Ιουλίου, η κίνησή της να κάνει εκ νέου unfollow τον Νίνο στο Instagram δεν πέρασε απαρατήρητη, τροφοδοτώντας τις φήμες για σύννεφα στη σχέση τους, χωρίς ωστόσο κανείς από τους δύο να έχει προχωρήσει σε κάποια δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι το ζευγάρι είναι μαζί από τον Απρίλιο του 2023, με τη σχέση τους να έχει περάσει από διάφορα σκαμπανεβάσματα και ανατροπές.