Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»

Xθες Σάββατο 27 Ιουνίου, η Ζόζεφιν και ο Νίνο έδωσαν μαζί μία μοναδική συναυλία. Το ερωτευμένο ζευγάρι συναντήθηκε στη σκηνή του City Garden στο Γαλάτσι και διασκέδασε τους παρευρισκόμενους.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και έκανε μια δήλωση που σίγουρα, θα συζητηθεί! Η ίδια αποκάλυψε ότι… έχει ήδη παντρευτεί με τον σύντροφό της, Νίνο.

«Νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Το τραγούδι μας από τον Νίνο, αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω, δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα. Όταν άκουσα το τραγούδι μας, συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια έκλαψα, και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση.

Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει» ανέφερε αρχικά η Ζόζεφιν.

«Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουνε βάσεις… Πιστεύω στο «για πάντα», γιατί όχι; Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε» αποκάλυψε η καλλιτέχνιδα.

Ωστόσο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουρη αν εκείνη και ο Νίνο επισημοποίησαν τη σχέση τους ή αν η τραγουδίστρια έκανε απλώς πλάκα.