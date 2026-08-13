Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σίβηρη Χαλκιδικής όπου το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο και οι φλόγες βρίσκονται στα σπίτια. Ήδη υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για καμένο σπίτι.

Δύο μηνύματα εκδόθηκαν από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων που βρίσκονται κοντά στη Σίβηρη όπου εκδηλώθηκε πυρκαγιά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Συγκεκριμένα, το 112 ήχησε για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Ν.Σκιώνη και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσανδρεία.

Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 125 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 42 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής / Rthess.gr

Στα σπίτια οι φλόγες / Eurokinissi

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα εργου του Δήμου Κασσάνδρας.

Η κατάσταση λόγω των ανέμων είναι δύσκολη, ενώ στους δρόμους επικρατεί κομφούζιο από τους πολίτες που απομακρύνονται.

Φωτιά στη Σίβηρη: Συγκλονίζουν οι κάτοικοι - «Πάει το σπίτι μου, πάνε τα σκυλάκια μου»

Με δάκρυα στα μάτια, ζευγάρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ, δηλώνοντας πως το σπίτι του κάηκε και πως έχασε τα πάντα.

Είπαν πως το σπίτι τους έχει καταστραφεί, ενώ κατάφεραν να σώσουν μόνο ένα από τα σκυλιά τους από τις πύρινες φλόγες.

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης από τη Σίβηρη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η απομάκρυνση προς τη Σάνη κατοίκων και παραθεριστών από τους οικισμούς της Σίβηρης και της Φούρκας στη Χαλκιδική.

Παιδιά, ενήλικες, ηλικιωμένοι απομακρύνονται δια θαλάσσης με προορισμό τη Σάνη / Φωτογραφία ΕΡΤ

Απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης / EΡΤ

Στην παραλία Φούρκας, επιχειρούν ένα ταχύπλοο και ένα πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και τρία σκάφη του λιμενικού σώματος- ελληνικής ακτοφυλακής, αλλά και πολλά ιδιωτικά σκάφη. Επίσης το πλοίο SPEED RUNNER JET έχει προσεγγίσει τον κόλπο της Σίβηρης για τη μεταφορά ατόμων.

«Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη η μεταφορά ατόμων από τη θάλασσα, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν τόσο από αυτή καθεαυτή την πυρκαγιά όσο και τον καπνό ο οποίος εκλύεται από αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά» δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Ιωάννης Αρτοποιός, προσθέτοντας ότι «θέλαμε τόσο από την περιοχή της πυρκαγιάς όσο και από τη θάλασσα να δοθεί κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς».

Άνθρώποι κάθε ηλικίας να επιβιβάζονται σε ιδιωτικά σκάφη, αλλά και σε πλωτά μέσα της Πυροσβεστικής και του Λιμενικού.

Νωρίτερα, ολοκληρώθηκε η απομάκρυνση ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών από στελέχη πυροσβεστικού σώματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Απεγκλωβισμός ενός βρέφους μόλις πέντε μηνών από στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος / EΡΤ

Δύο τραυματίες πυροσβέστες

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχει τεθεί το ΕΚΑΒ για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Σίβηρης Χαλκιδικής, με άμεση κινητοποίηση δυνάμεων για την υγειονομική κάλυψη της επιχείρησης εκκένωσης της περιοχής.

Στο πεδίο επιχειρούν τέσσερα ασθενοφόρα, μία κινητή ιατρική μονάδα, δύο οχήματα μικρού όγκου και δύο μοτοσυκλέτες άμεσης επέμβασης, με διασώστες και ιατρικό προσωπικό, προκειμένου να παρέχεται άμεση υγειονομική υποστήριξη όπου απαιτηθεί.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννη Αρτοποιό, δύο πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί.

«Έχουν αναφερθεί δύο ελαφρείς τραυματισμοί πυροσβεστών - ο ένας έχει πάθει κάκωση στο πόδι και ο άλλος αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρονται σε νοσοκομειακά ιδρύματα προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες», ενώ «δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός πολίτη», ανεφερε.

Ενισχύσεις με δασοκομάντος

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύονται «με ομάδες δασοκομάντος τόσο από την Ελευσίνα, οι οποίοι θα πάνε από την πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων από την Ελευσίνα αεροπορικώς, όσο και από τη Θεσσαλονίκη με νέες δυνάμεις δασοκομάντος από την Αλεξανδρούπολη, από την Κοζάνη, από τον Βόλο και από την Καβάλα», ανέφερε εξάλλου ο κ. Αρτοποιός.

«Είναι μια δύσκολη προσπάθεια και αυτήν την ώρα ζητούμε τη συνεργασία των πολιτών με ασφάλεια να εκκενώσουν, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πλην των δύο πυροσβεστών μας, των δύο συναδέλφων μου. Από ό,τι μας έχουν πληροφορήσει υπάρχουν και υλικές ζημιές, όμως αυτή τη στιγμή προέχει η διάσωση καθώς και η κατάσβεση της πυρκαγιάς», επισήμανε.

Αντιπυρικές ζώνες

Ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Χαράλαμπος Στεργιάδης, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση και από την Περιφέρεια και από τους δήμους στην προσπάθεια να δημιουργηθούν αντιπυρικές ζώνες. «Έχουμε στείλει πάρα πολλά μηχανήματα έργου καθώς επίσης και μεγάλα χωματουργικά που έρχονται να συνεισφέρουν, και από το fly over, όπως και δασικοί συνεταιρισμοί με τη συνεργασία του Δασαρχείου, έτσι ώστε να ανοιχθούν ζώνες στην περιοχή».

Ο ίδιος γνωστοποίησε ότι μετά τις 7 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη για την εκτίμηση της κατάστασης, ώστε αν δεν είναι εφικτή η επιστροφή των ατόμων που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που εκκενώθηκαν να υπάρξει μέριμνα για τη διαμονή τους τη νύχτα.

Πύρινα μέτωπα και σε Ακόντιο Βοιωτίας και Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και στο Ακόντιο Βοιωτίας.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συντρέχουν υδροφόρες του Δήμου Λεβαδέων.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ακόντιο Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 2 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026

Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και σε δασική έκταση στην περιοχή Μαμουλάδα Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθειες για να θέσουν υπό έλεγχο το μέτωπο και να αποτρέψουν την επέκτασή του σε γειτονικές περιοχές. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες ζώνες.