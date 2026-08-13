Δανάη Μπάρκα: 61 ημέρες παντρεμένη - Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της

«Δε θα είναι όλα εύκολα, αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι», έγραψε

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον Φάνη Μπότση πριν από 61 ημέρες στη Μάνη.
  • Δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τον γάμο και το γαμήλιο πάρτι στο Instagram.
  • Η ηθοποιός εξέφρασε την επιθυμία να ξαναζήσει την ημέρα του γάμου της.
  • Η τελετή έγινε σε πέτρινο ξωκλήσι με στενό κύκλο φίλων και οικογένειας.
  • Στιγμιότυπα περιλαμβάνουν αγαπημένα πρόσωπα όπως οι γονείς και η γιαγιά της.

Δύο μήνες μετά τον γάμο της με τον Φάνη Μπότση, η Δανάη Μπάρκα επέστρεψε στη συγκεκριμένη ημέρα με νέα ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας νέες φωτογραφίες από την τελετή και το γαμήλιο πάρτι

Δανάη Μπάρκα: Η φωτογραφία με την πεθερά της από τον γάμο της

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια συνόδευσε το άλμπουμ με ένα προσωπικό μήνυμα για την κοινή τους ζωή, τη στήριξη που νιώθουν ο ένας από τον άλλον και την επιθυμία της να ξαναζήσει την εμπειρία.

Δανάη Μπάρκα: 61 ημέρες παντρεμένη - Οι νέες φωτογραφίες από τον γάμο της

«Ματάκι» για τους ερωτευμένους Δανάη Μπάρκα και Φάνη Μπότση

«Ματάκι» για τους ερωτευμένους Δανάη Μπάρκα και Φάνη Μπότση /Φωτογραφία Instagram

Η Δανάη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέα ενσταντανέ από την ημέρα του γάμου της που, όπως περιέγραψε, ξεχώρισε για την ατμόσφαιρα, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα τους και τον τόπο όπου έγινε η τελετή. 

Δανάη Μπάρκα: Ο γάμος και το καλοκαίρι της πάνε πολύ - Δες γιατί!

«2 μήνες. 61 μέρες. Δεν θα είναι όλα εύκολα,αλλά ξέρουμε ότι δε θα είμαστε μόνοι στα δύσκολα από’δω και πέρα. Ούτε εκείνος,ούτε εγώ. 🤍 —— Η πιο ωραία μέρα,η πιο ωραία ενέργεια,οι πιο αγαπημένοι μας,το πιο ωραίο μέρος. Υ.Γ :Ποιός λέει σε όλους ότι θέλω να ξανακάνουμε το ίδιο τον Σεπτέμβρη επειδή μου άρεσε και μου λειψε; Και κυρίως,ποιος το λέει στον γαμπρό και στην planner ;! (Στους Miro δε θα το πω. Θα τυλιχτώ με το τούλι κι ό,τι γίνει) 😂😂 Υ.Γ 2: Έχετε άπειρες ερωτήσεις για τον γάμο που δεν σας έχω απαντήσει ακόμα αλλά θα γίνει σύντομα. #F&D #summer2026 #weddingdj», σχολίασε.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Θυμίζουμε ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε πριν από δύο μήνες στη Μάνη. Η τελετή έγινε σε ένα πέτρινο ξωκλήσι, με το ζευγάρι να επιλέγει να κρατήσει αυτή την ημέρα μακριά από έντονη δημοσιότητα και σε στενό κύκλο.

Η Δανάη Μπάρκα πόσταρε υλικό από τον γάμο της που δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα!

Η Δανάη Μπάρκα πόσταρε υλικό από τον γάμο της που δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα! /Φωτογραφία Instagram

Στις φωτογραφίες που ανάρτησε η Δανάη, περιλαμβάνονται στιγμιότυπα πριν και μετά το μυστήριο, αλλά κι εικόνες από το πάρτι που ακολούθησε. Πρόκειται για υλικό που δεν είχαμε δει μέχρι σήμερα. 

Δανάη Μπάρκα: Η εξομολόγηση έναν μήνα μετά τον γάμο της

Δανάη Μπάρκα: Ένα φιλί από τον Φάνη Μπότση στη γιαγιά Τούλα

Δανάη Μπάρκα: Ένα φιλί από τον Φάνη Μπότση στη γιαγιά Τούλα /Φωτογραφία Instagram

Ανάμεσα στα πρόσωπα που καταγράφηκαν στις στιγμές του γάμου ήταν ο πατέρας της Νώντας Μπάρκας, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου, η γιαγιά της Τούλα, καθώς κι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή της.

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