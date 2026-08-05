Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!

«Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο;»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.08.26 , 16:23 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!
05.08.26 , 16:01 Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
05.08.26 , 15:29 Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
05.08.26 , 15:22 Η έκθεση αυτοψίας για τη φωτιά σε Βοιωτία & Αττική- Φωτογραφίες ντοκουμέντα
05.08.26 , 15:19 Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
05.08.26 , 14:57 Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της
05.08.26 , 14:26 Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία
05.08.26 , 14:18 Φωτιά Δυτική Αττική: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
05.08.26 , 14:12 Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
05.08.26 , 14:06 Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
05.08.26 , 14:00 Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων
05.08.26 , 13:28 ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο μεταβιβάσεις ακινήτων για το πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ
05.08.26 , 13:23 Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
05.08.26 , 13:08 Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
05.08.26 , 13:06 Φωτιά στο Νεοχώρι Μεσσηνίας - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Τουρισμός για Όλους 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις - Τα κριτήρια
Ρούλα Ρέβη: Απαθανατίζει τον Αποστόλη Τότσικα αγκαλιά με τον γιο τους
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Μυστράς: Πινακίδες, αλυσίδες και κάμερες στο ξενοδοχείο του 55χρονου
Φωτιά τώρα στο Κορωπί: Ήχησε το 112
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Σύγκρουση ελικοπτέρων: Στη Δικαιοσύνη η οικογένεια του Έλληνα χειριστή
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Κυψέλη: «Έδωσα τη βαλίτσα με τη σορό της Ελίζαμπεθ σε έναν ηλικιωμένο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε πρόσφατο καλοκαιρινό βιντεάκι της Ντορέττας Παπαδημητρίου και του Γιώργου Γεροντιδάκη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα των μαλλιών της.
  • Στην ανάρτηση, η ηθοποιός ρωτά αν οι άλλοι περιμένουν τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πηγαίνουν σπίτι να λουστούν.
  • Η Ντορέττα περνά το καλοκαίρι με τον σύντροφό της, Γιώργο Γεροντιδάκη, διατηρώντας χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή.
  • Η σχέση τους βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό, με κοινές εμφανίσεις και ταξίδια που δείχνουν τη χημεία τους.
  • Και οι δύο είναι καταξιωμένοι στον χώρο της υποκριτικής, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον επαγγελματικά και προσωπικά.

Με χαλαρή και χιουμοριστική διάθεση στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο αμέσως μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα των μαλλιών της και συνοδεύοντας την εικόνα με ένα σύντομο σχόλιο.

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Το χιουμοριστικό τους βίντεο για ερωτευμένους!

Στην ανάρτηση βλέπουμε την Ντορέττα να ποζάρει χαμογελαστή στην κάμερα και να κάνει το σήμα της νίκης. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε μέσα στο αμάξι της, λίγο μετά το ραντεβού της στο κομμωτήριο.

Στο story, η ηθοποιός έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!

Δείτε το insta story της Ντορέττας Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Καλοκαίρι με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα περνάει το καλοκαίρι με τον σύντροφό της, γνωστό ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη. Αν και στην αρχή οι φήμες κυκλοφορούσαν αθόρυβα, οι δυο τους επέλεξαν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την υπερέκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η χιουμοριστική ανάρτηση με τη βαμμένη ρίζα!

Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση τους εξελίχθηκε φυσικά, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό. Όντας και οι δύο καταξιωμένοι στον χώρο της υποκριτικής, μοιράζονται μια ουσιαστική κατανόηση για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, βρίσκοντας ο ένας στο πρόσωπο του άλλου έναν σταθερό σύμμαχο.

Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η selfie στο αυτοκίνητο πριν τις διακοπές τους

Αν και διατηρούν χαμηλούς τόνους, οι κοινές τους εμφανίσεις και τα ταξίδια φανερώνουν μια βαθιά συντροφικότητα και χημεία. Σε σπάνιες δηλώσεις τους αναφέρονται με τρυφερότητα ο ένας στον άλλον, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως μια ιδιαίτερα όμορφη συγκυρία. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πορεύονται μαζί, ισορροπώντας την επαγγελματική τους διαδρομή με την προσωπική τους ευτυχία.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σάκης Ρουβάς- Κάτια Ζυγούλη: Διακοπές Στην Ελούντα
Celebrities & Gossip Νεα
Ζυγούλη- Ρουβάς: Φωτογραφίες από τις διακοπές τους στην Κρήτη
Φαίη Σκόρδα
Celebrities & Gossip Νεα
Από την Κύπρο στη Ρόδο: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές της Φαίης Σκορδά!
Μάρα Ζαχαρέα
Celebrities & Gossip Νεα
Μάρα Ζαχαρέα: Καλοκαιρινές στιγμές στην Πάρο – Η έξοδος με τις φίλες της
Στράτος Τζώρτζογλου
Celebrities & Gossip Νεα
Στράτος Τζώρτζογλου: Γιορτάζει τα γενέθλιά του με ανοιχτές αγκάλες
Βασίλης Σπανούλης - Ολυμπία Χοψονιδου
Celebrities & Gossip Νεα
Σπανούλης - Χοψονίδου: Φωτογραφίες από το πάρτι της κόρης τους, Αιμιλίας
Μέγκαν Μαρκλ
Celebrities & Gossip Νεα
Η Μέγκαν Μαρκλ έγινε 45! Ο ξέφρενος χορός με τιάρα μέσα στο σπίτι της
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με boho style και Chanel mules στις διακοπές της
Σταματίνα Τσιμτσιλή
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Το πρωινό - έκπληξη που ετοίμασε η κόρη της στην Πάρο
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης
Celebrities & Gossip Νεα
Ανδρομάχη & Γιώργος Λιβάνης: Η αινιγματική ανάρτηση και οι φήμες χωρισμού
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top