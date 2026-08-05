Με χαλαρή και χιουμοριστική διάθεση στο Instagram, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο αμέσως μετά την επίσκεψή της στο κομμωτήριο.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, δείχνοντας τη βαφή στη ρίζα των μαλλιών της και συνοδεύοντας την εικόνα με ένα σύντομο σχόλιο.

Στην ανάρτηση βλέπουμε την Ντορέττα να ποζάρει χαμογελαστή στην κάμερα και να κάνει το σήμα της νίκης. Το στιγμιότυπο τραβήχτηκε μέσα στο αμάξι της, λίγο μετά το ραντεβού της στο κομμωτήριο.

Στο story, η ηθοποιός έγραψε πάνω στη φωτογραφία: «Εσύ περιμένεις τη ρίζα στο κομμωτήριο ή πας σπίτι σου να λουστείς;»

Δείτε το insta story της Ντορέττας Παπαδημητρίου /Φωτογραφία Instagram

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Καλοκαίρι με τον Γιώργο Γεροντιδάκη

Η Ντορέττα περνάει το καλοκαίρι με τον σύντροφό της, γνωστό ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη. Αν και στην αρχή οι φήμες κυκλοφορούσαν αθόρυβα, οι δυο τους επέλεξαν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας την υπερέκθεση στα φώτα της δημοσιότητας.

Με την πάροδο του χρόνου, η σχέση τους εξελίχθηκε φυσικά, βασισμένη στην αμοιβαία εκτίμηση και τον σεβασμό. Όντας και οι δύο καταξιωμένοι στον χώρο της υποκριτικής, μοιράζονται μια ουσιαστική κατανόηση για τις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους, βρίσκοντας ο ένας στο πρόσωπο του άλλου έναν σταθερό σύμμαχο.

Αν και διατηρούν χαμηλούς τόνους, οι κοινές τους εμφανίσεις και τα ταξίδια φανερώνουν μια βαθιά συντροφικότητα και χημεία. Σε σπάνιες δηλώσεις τους αναφέρονται με τρυφερότητα ο ένας στον άλλον, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους ως μια ιδιαίτερα όμορφη συγκυρία. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης πορεύονται μαζί, ισορροπώντας την επαγγελματική τους διαδρομή με την προσωπική τους ευτυχία.