Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων

Απέχει πολύ από το situationship και πιθανώς να είναι αυτό που χρειάζεσαι

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H παρουσία ενός συνοδού κάνει πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις πιο άνετες και λιγότερο αγχωτικές

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Η εποχή των γάμων μπορεί να είναι γεμάτη χαρά, αλλά για πολλούς singles συνοδεύεται από αμήχανες ερωτήσεις, ακριβά προσκλητήρια και την πίεση να εμφανιστούν μόνοι σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μέσα σε αυτό το κλίμα γεννήθηκε μια νέα τάση στις σχέσεις που ήδη συζητιέται στα social media: το eventationship.

Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων

Πρόκειται για μια συμφωνία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που δεν είναι απαραίτητα ζευγάρι, αλλά αποφασίζουν να συνοδεύουν ο ένας τον άλλον σε γάμους, βαφτίσεις ή άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις ως «plus one». Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, ούτε η προσδοκία μιας σοβαρής σχέσης.

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Ο στόχος είναι απλός: να κάνουν την εμπειρία πιο ευχάριστη και να αποφύγουν την πίεση που συχνά συνοδεύει τις οικογενειακές συγκεντρώσεις.

Άλλο eventationship, άλλο situationship

Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων

Σύμφωνα με ειδικούς στις σχέσεις, ένα eventationship διαφέρει από το γνωστό situationship, καθώς εξαρχής υπάρχουν σαφείς κανόνες και συγκεκριμένος σκοπός. Οι δύο πλευρές γνωρίζουν γιατί βρίσκονται μαζί και τι περιμένουν από αυτή τη συμφωνία.

Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα είναι ότι αποφεύγονται οι κλασικές ερωτήσεις όπως «Εσύ πότε θα παντρευτείς;» ή «Γιατί είσαι ακόμη μόνος;». Παράλληλα, η παρουσία ενός συνοδού κάνει πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις πιο άνετες και λιγότερο αγχωτικές.

Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιτυχία ενός eventationship εξαρτάται από την ειλικρίνεια και τα ξεκάθαρα όρια. Πριν από κάθε εκδήλωση καλό είναι να έχει συζητηθεί τι σημαίνει η μεταξύ τους συμφωνία: θα είναι απλώς δύο φίλοι που συνοδεύουν ο ένας τον άλλον ή θα χρειαστεί να υποδυθούν το ζευγάρι μπροστά σε συγγενείς και φίλους; Όσο πιο ξεκάθαρες είναι οι προσδοκίες, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος παρεξηγήσεων ή συναισθηματικής εμπλοκής.

Eventationship: Είσαι single; Έτσι θα επιβιώσεις στην εποχή των γάμων

Βέβαια, όπως συμβαίνει σε κάθε ανθρώπινη σχέση, τίποτα δεν είναι απόλυτα προβλέψιμο. Το να περάσουν δύο άνθρωποι μαζί ένα καλοκαίρι γεμάτο ταξίδια, γάμους και οικογενειακές στιγμές μπορεί τελικά να τους φέρει πιο κοντά. Κι αν μετά το τέλος της «σεζόν των γάμων» συνεχίσουν να αναζητούν ο ένας την παρέα του άλλου, ίσως το eventationship εξελιχθεί σε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συμφωνία για έναν ακόμη γάμο. Ή μπορεί να είστε πολύ καλοί φίλοι και να μην χρειάζεται να αναζητάς τον έρωτα αυτό το καλοκαίρι.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

Συντάκτης: Κλέλια Φατούρου

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