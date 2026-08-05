Ακριβή μου ξαπλώστρα: Πόσο κοστίζει μια ημέρα στην παραλία

Από 35 ευρώ έως και 120 ευρώ ανά άτομο – Πού είναι οι ακριβότερες παραλίες

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι τιμές για ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες κυμαίνονται από 35 έως 120 ευρώ ανά άτομο, ανάλογα με τη θέση και την πολιτική της επιχείρησης.
  • Στη Χαλκιδική, οι πρώτες σειρές κοστίζουν έως 120 ευρώ ανά άτομο, ενώ στη Μύκονο οι τιμές φτάνουν και σε χιλιάδες ευρώ για πολυτελή beach bars.
  • Στη Σκιάθο, το κόστος είναι 70 ευρώ ανά σετ, ενώ στη Σητεία και τη Νάξο κυμαίνεται από 50 έως 60 ευρώ.
  • Στη Βουλιαγμένη, οι τιμές διαφέρουν ανά ημέρα: 120 ευρώ τις καθημερινές και 150 ευρώ τα Σαββατοκύριακα.
  • Οι λουόμενοι επιλέγουν μεταξύ οργανωμένων παραλιών και ελεύθερων παραλιών για να αποφύγουν τις υψηλές χρεώσεις.

Βαθιά το χέρι στην τσέπη καλούνται να βάλουν και φέτος οι λουόμενοι που επιλέγουν οργανωμένες παραλίες και beach bars για το καλοκαιρινό τους μπάνιο. Οι χρεώσεις για ένα σετ ξαπλώστρες ή ακόμη και για μία μόνο ξαπλώστρα παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι τιμές αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα 120 ευρώ ανά άτομο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το κόστος εξαρτάται από τον προορισμό, τη σειρά στην οποία βρίσκεται η ξαπλώστρα, αλλά και από την πολιτική που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση. 

Βαθιά πρέπει να βάλουν στην τσέπη το χέρι οι λουόμενοι για να καθίσουν σε ξαπλώστρες

Βαθιά πρέπει να βάλουν στην τσέπη το χέρι οι λουόμενοι για να καθίσουν σε ξαπλώστρες

Παρότι αρκετοί επιλέγουν την άνεση που προσφέρουν τα οργανωμένα beach bars, δεν λείπουν και όσοι στρέφονται στις ελεύθερες παραλίες, επιλέγοντας την πετσέτα και τη δική τους ομπρέλα για να αποφύγουν τις υψηλές χρεώσεις.

το κόστος για τις ξαπλώστρες

Οι τιμές στις ξαπλώστρες ανά περιοχή

Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Στη Χαλκιδική συναντά κανείς από τις πιο ιδιαίτερες τιμολογιακές πολιτικές. Σε γνωστό beach bar της Κασσάνδρας, η χρέωση γίνεται ανά άτομο και όχι ανά σετ.

Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Πρώτη σειρά στο κέντρο: 120 ευρώ ανά άτομο
  • Πρώτη σειρά στα πλάγια: 80 ευρώ ανά άτομο
  • Δεύτερη σειρά: 75 ευρώ ανά άτομο
  • Τρίτη σειρά: 35 ευρώ ανά άτομο

Σε αρκετές παραλίες η χρέωση στις ξαπλώστρες είναι ανά άτομο και διαφορετικό ανά μέρα

Σε αρκετές παραλίες η χρέωση στις ξαπλώστρες είναι ανά άτομο και διαφορετική ανά μέρα

Η σημαντική διαφορά ανάμεσα στις πρώτες και τις πίσω σειρές δείχνει ότι η θέση δίπλα στη θάλασσα αποτελεί βασικό παράγοντα διαμόρφωσης της τιμής.

Οι τιμές στα νησιά

  • Στη Σκιάθο, σε γνωστό beach bar, το κόστος διαμορφώνεται στα 70 ευρώ ανά σετ.
  • Στη Σητεία της Κρήτης οι τιμές είναι χαμηλότερες, με το σετ να κοστίζει:
  1. 50 ευρώ στην πρώτη σειρά
  2. 45 ευρώ στη δεύτερη σειρά.
  • Στη Νάξο, οι χρεώσεις φτάνουν:
  1. 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά
  2. 50 ευρώ το σετ στη δεύτερη σειρά.
  • Στη Ζάκυνθο, οι λουόμενοι καλούνται να πληρώσουν:
  1. 60 ευρώ το σετ στην πρώτη σειρά
  2. 40 ευρώ το σετ στη δεύτερη σειρά.

Μύκονος: Οι υψηλότερες χρεώσεις

Η Μύκονος εξακολουθεί να διατηρεί τη φήμη του ακριβότερου καλοκαιρινού προορισμού. Σε ιδιαίτερα δημοφιλές beach bar του νησιού, ακόμη και οι τέταρτες και οι πιο πίσω σειρές κοστίζουν 120 ευρώ ανά άτομο.

Σε κάποιες παραλίες είναι διαφορετική η τιμή για τις ξαπλώστρες τις καθημερινές και άλλη τα Σαββατοκύριακα

Σε κάποιες παραλίες είναι διαφορετική η τιμή για τις ξαπλώστρες τις καθημερινές και άλλη τα Σαββατοκύριακα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις πρώτες σειρές συγκεκριμένων πολυτελών beach bars οι χρεώσεις μπορούν να φτάσουν ακόμη και αρκετές χιλιάδες ευρώ, ανάλογα με τη θέση και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Βουλιαγμένη: Διαφορετικές τιμές σε καθημερινές και Σαββατοκύριακα

Στα οργανωμένα beach bars της Βουλιαγμένη εφαρμόζεται διαφορετική τιμολογιακή πολιτική ανάλογα με την ημέρα.

Συγκεκριμένα:

  • 120 ευρώ το σετ τις καθημερινές
  • 150 ευρώ το σετ τα Σαββατοκύριακα.

Η διαφορά αυτή αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη ζήτηση που καταγράφεται τα Σαββατοκύριακα στις παραλίες της Αττικής.

Οι επιλογές των λουόμενων

Οι υψηλές τιμές στις ξαπλώστρες συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις, με αρκετούς να θεωρούν ότι το κόστος μιας ημέρας στην παραλία έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις υποστηρίζουν ότι οι χρεώσεις συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τη ζήτηση που καταγράφεται στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή παραμένει στον ίδιο τον λουόμενο. Όσοι επιθυμούν περισσότερες ανέσεις μπορούν να επιλέξουν οργανωμένα beach bars, ενώ οι ελεύθερες παραλίες εξακολουθούν να αποτελούν μια οικονομική εναλλακτική για όσους θέλουν να απολαύσουν τη θάλασσα χωρίς επιπλέον κόστος.

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