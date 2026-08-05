Σαλάχ - Καραγκούνης - Γκομπέρ - Πουαριέ σε στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο

Είναι ανάμεσα αθλητές που επέλεξαν και φέτος το «Νησί των Ανέμων»

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STAR.GR
Αθλητικα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP
Ο Μο Σαλάχ απολαμβάνει τις διακοπές του στη Μύκονο, ύστερα από τις μάχες του Μουντιάλ

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Για ένα ακόμα καλοκαίρι, διάσημοι αθλητές, ηθοποιοί και μέλη του jet-set επέλεξαν τη Μύκονο για τις διακοπές τους. Στα γραφικά σοκάκια του «Νησιού των Ανέμων» αλλά και στις ονομαστές παραλίες του, πολλοί γνωστοί αθλητές ...συνελήφθησαν από τον φωτογραφικό φακό.

Σαλάχ - Καραγκούνης - Γκομπέρ - Πουαριέ σε στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο

Ο Μο Σάλαχ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος 

Ξεχώρισε η παρουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ, του Αιγύπτιου πρώην σούπερ-σταρ της Λίβερπουλ, o οποίος λίγες ημέρες μετά το Μουντιάλ, απόλαυσε τα μπάνια του στη χώρα μας, την ίδια ώρα που γινόταν γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην τουρκική Τραμπζονσπορ, με ποσά-ρεκόρ. Ο Σαλάχ έγινε αντικείμενο λατρείας στα Ματογιάννια, με πλήθος κόσμου να τον πλησιάζει και να του ζητάει αυτόγραφο

«Βόμβα» μεγατόνων! Η Τράμπζονσπορ φέρνει τον Μοχάμεντ Σαλάχ στην Τουρκία

Μία ακόμα παρουσία που ξεχώρισε, ήταν εκείνη του Γιώργου Καραγκούνη. Ο παλιός Έλληνας διεθνής, χαλαρός και ευδιάθετος βρέθηκε για ένα ακόμα καλοκαίρι στο αγαπημένο του νησί, και αποθεώθηκε από όσους τον αναγνώρισαν και τον χαιρετούσαν σε κάθε του βήμα

Σαλάχ - Καραγκούνης - Γκομπέρ - Πουαριέ σε στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο

Γιώργος Καραγκούνης / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος

Από τον χώρο του μπάσκετ, δεν πέρασαν απαρατήρητοι, ο Ρούντι Γκομπέρ με τον Βενσάν Πουαριέ. Οι δύο πανύψηλοι Γάλλοι, ήταν ανάμεσα στους αμέτρητους αθλητές που βρέθηκαν φέτος στις Κυκλάδες.

Σαλάχ - Καραγκούνης - Γκομπέρ - Πουαριέ σε στιγμές χαλάρωσης στη Μύκονο

Ρούντι Γκομπέρ - Βενσάν Πουαριέ / Φωτογραφία NDP - Νίκος Ζότος

Ο Πουαριέ μάλιστα έσπευσε, να αποθεώσει τη χώρα μας, σχολιάζοντας πόσο αγαπάει στην Ελλάδα, στο twitter.

 

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