Για ένα ακόμα καλοκαίρι, διάσημοι αθλητές, ηθοποιοί και μέλη του jet-set επέλεξαν τη Μύκονο για τις διακοπές τους. Στα γραφικά σοκάκια του «Νησιού των Ανέμων» αλλά και στις ονομαστές παραλίες του, πολλοί γνωστοί αθλητές ...συνελήφθησαν από τον φωτογραφικό φακό.
Ξεχώρισε η παρουσία του Μοχάμεντ Σαλάχ, του Αιγύπτιου πρώην σούπερ-σταρ της Λίβερπουλ, o οποίος λίγες ημέρες μετά το Μουντιάλ, απόλαυσε τα μπάνια του στη χώρα μας, την ίδια ώρα που γινόταν γνωστό ότι ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του στην τουρκική Τραμπζονσπορ, με ποσά-ρεκόρ. Ο Σαλάχ έγινε αντικείμενο λατρείας στα Ματογιάννια, με πλήθος κόσμου να τον πλησιάζει και να του ζητάει αυτόγραφο
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Μία ακόμα παρουσία που ξεχώρισε, ήταν εκείνη του Γιώργου Καραγκούνη. Ο παλιός Έλληνας διεθνής, χαλαρός και ευδιάθετος βρέθηκε για ένα ακόμα καλοκαίρι στο αγαπημένο του νησί, και αποθεώθηκε από όσους τον αναγνώρισαν και τον χαιρετούσαν σε κάθε του βήμα
Από τον χώρο του μπάσκετ, δεν πέρασαν απαρατήρητοι, ο Ρούντι Γκομπέρ με τον Βενσάν Πουαριέ. Οι δύο πανύψηλοι Γάλλοι, ήταν ανάμεσα στους αμέτρητους αθλητές που βρέθηκαν φέτος στις Κυκλάδες.
Ο Πουαριέ μάλιστα έσπευσε, να αποθεώσει τη χώρα μας, σχολιάζοντας πόσο αγαπάει στην Ελλάδα, στο twitter.
I love Greece 😂😏— Vincent Poirier (@viinze_17P) August 1, 2026
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