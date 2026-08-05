Αποθεωτική υποδοχή επιφύλαξαν περισσότεροι από 8.000 θεατές το Σάββατο 1 Αυγούστου στον μεικτό θίασο ερμηνευτ(ρι)ών με και χωρίς αναπηρία και τους/τις συντελεστ(ρι)ές της παράστασης του Εθνικού Θεάτρου «Τρωάδες» του Ευριπίδη, σε διασκευή — σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, καταχειροκροτώντας τους όρθιοι για περισσότερο από 10 λεπτά.

Ήταν μια μοναδική θεατρική εμπειρία χωρίς αποκλεισμούς στο προσβάσιμο - για πρώτη φορά στην ιστορία του - Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντάνεψε στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση.

Μια μέρα μετά, την Κυριακή 2 Αυγούστου, μοναδικές στιγμές βίωσαν όσοι βρέθηκαν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που για πρώτη φορά στην ιστορία του, κατέστη προσβάσιμο και σε άτομα με αισθητηριακές —οπτικές και ακουστικές— αναπηρίες.

Οι «Τρωάδες» ανέβηκαν από την Πρώτη Σκηνή της χώρας ως ένα ποιητικό και βαθιά πολιτικό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς, ως ένα εγχείρημα πολιτιστικής πολιτικής και προάσπισης της ισότητας και του δικαιώματος όλων στην ανεμπόδιστη πρόσβαση και την ισότιμη συμμετοχή στη θεατρική — και όχι μόνο— τέχνη. Και ταυτόχρονα ως μια υπενθύμιση του πώς μπορεί ένα θέατρο που στέκει εδώ και αιώνες, να εκπληρώνει στο σήμερα την αποστολή του, αποτελώντας έναν χώρο προσβάσιμο σε όλους τους ανθρώπους.

Μετά το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, οι «Τρωάδες» ξεκινούν περιοδεία σε επιλεγμένους σταθμούς στην Ελλάδα, με τη προπώληση να ξεκινά τη Δευτέρα 3 Αυγούστου.

Η προσθήκη της παράσταση στις 2 Αυγούστου από το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου πραγματοποιήθηκε κατόπιν της ματαίωσης στις 31 Ιουλίου—για λόγους ασφαλείας εν μέσω πυρκαγιών—, της προγραμματισμένης για τις 31 Ιουλίου παράστασης σε συνθήκες προσβασιμότητας και για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένα ensemble 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών —μεταξύ των οποίων μέλη των Εν Δυνάμει— διαφορετικών ηλικιών, με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επί σκηνής, μέσα από τη συνύπαρξη διαφορετικών σωμάτων, φωνών και εμπειριών, καταθέτουν μια σκηνική αφήγηση με κέντρο τη μουσικότητα. Μια ξεχωριστή σκηνική ανάγνωση για τη φρίκη και το παράλογο του πολέμου μέσα από το φίλτρο του θηλυκού σώματος, που διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής, ακόμη και όταν βρίσκεται υπό κατοχή. .

Οι Τρωάδες της Ελένης Ευθυμίου δεν είναι μόνο τα όμορφα, υγιή κορμιά των προνομιούχων γυναικών της οικογένειας του Πρίαμου, που αναμένουν την τελική διαλογή. Είναι και σώματα –ανήλικα, ανάπηρα, ηλικιωμένα– που ούτε πριν τον πόλεμο αποφάσιζαν για τον εαυτό τους, ενώ σπάνια είχαν το προνόμιο της αφήγησης. Αιχμάλωτες μετά την άλωση της πόλης τους, οι Τρωάδες αναμετρώνται και με τις δικές τους ευθύνες, όταν η σιωπηρή αποδοχή του πολέμου αποκαλύπτει τις ολέθριες συνέπειές της.

Είναι πια φανερό πως ούτε οι θεοί, ούτε ο μύθος, ούτε η μοίρα ορίζουν τη ζωή τους. Παρά την οδύνη και την απόγνωση μπροστά στην καταστροφή, οι Τρωάδες βιώνουν την απώλεια, μα δεν παραδίδονται. Οι λέξεις γίνονται τα όπλα της αντίστασής τους —έστω και την ύστατη αυτή στιγμή— απέναντι στη σκλαβιά και την απώλεια της ταυτότητας που η νέα πραγματικότητα τους επιφυλάσσει. Στέκουν όρθιες, βρίσκουν τη φωνή τους και σταδιακά το πένθος τους μετασχηματίζεται σε μια εύθραυστη αλλά επίμονη μορφή εξέγερσης, με την αλληλεγγύη να είναι πλέον η μεγαλύτερή τους δύναμη.

Θα μπορέσουν άραγε οι καταπιεσμένες αυτού του κόσμου να ξανακερδίσουν το δικαίωμα της επιλογής; Να κραυγάσουν τον θυμό και το μίσος τους, να θρηνήσουν, να γελάσουν μες στο χάος και το αδιέξοδο; Θα επαναοικειοποιηθούν ποτέ οι γυναίκες της Τροίας τα σώματά τους;

Μετάφραση: Γιάννης Τσαρούχης

Διασκευή—Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου

Σύμβουλος δραματουργίας: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Ευαγγελία Κιρκινέ

Κοστούμια: Άγγελος Μέντης

Μουσική: Λευτέρης Βενιάδης

Κίνηση: Τάσος Παπαδόπουλος

Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά – Φαμέλη

Σχεδιασμός ήχου: Σοφία Καμαγιάννη

Μουσική διδασκαλία: Μελίνα Παιονίδου

Δραματολόγος παράστασης: Εύα Σαραγά

Βοηθός σκηνοθέτριας: Θέμης Θεοχάρογλου

Βοηθός σκηνογράφου: Μαριάνθη Ράδου

Βοηθός ενδυματολόγου: Δέσποινα Μαρία Ζαχαρίου

Βοηθός φωτίστριας: Νατάσα Πετροπούλου

Β βοηθός σκηνογράφου: Ταξιάρχης Χούμος

Καλλιτεχνικές συνεργάτιδες για την υποστήριξη της ομάδας Εν Δυνάμει: Ελένη Ζαχοπούλου, Δάφνη Καφετζή, Αγγελική Τόμπρου

Παίζουν (αλφαβητικά): Αργύρης Ξάφης (Ταλθύβιος), Εύη Σαουλίδου (Ανδρομάχη), Νάνσυ Σιδέρη (Κασσάνδρα), Βασιλική Τρουφάκου (Ελένη), Λυδία Φωτοπούλου (Εκάβη), Γιώργος Χριστοδούλου (Μενέλαος)

Χορός: Μύριαμ Σοφία Αρτζανίδου, Μαρία Δαχλύθρα, Eλένη Δημοπούλου, Νίκος Κυπαρίσσης, Ειρήνη Κουρούβανη, Λωξάνδρα Λούκας, Λυγερή Μητροπούλου, Θεανώ Παπαβασιλείου, Κατερίνα Παπανδρέου, Νίκη Πεταλά, Χρύσα Τουμανίδου

Μαζί τους, στους ρόλους της νεαρής Πολυξένης και του μικρού Αστυάνακτα η Άνα Τζουλάκη Χριστοδούλου και ο Μιχάλης Μήτσης αντίστοιχα.

Μουσικοί επί σκηνής: Σοφία Καμαγιάννη (πιάνο), Γιώργος Μπουκαούρης (κρουστά), Σοφιανός Πεσιρίδης (όμποε)

Πρόγραμμα περιοδείας

ΧΙΟΣ | ΘΕΑΤΡΟ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΛΑΙΜΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 21-Αυγούστου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ | ΤΕΤΑΡΤΗ | 26-Αυγούστου

ΚΑΒΑΛΑ | ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ | 29-Αυγούστου

ΑΘΗΝΑ | ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ "ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑ" | ΤΕΤΑΡΤΗ 2, ΠΕΜΠΤΗ 3, ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτεμβρίου

ΚΟΡΩΠΙ | ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ | ΠΕΜΠΤΗ 10-Σεπτεμβρίου

ΒΥΡΩΝΑΣ | ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ | ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ | ΤΡΙΤΗ 22-Σεπτεμβρίου

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices.gr

Επιμέρους πληροφορίες για την προσβασιμότητα της παράστασης στις 2 Αυγούστου





Το Εθνικό Θέατρο είχε προβλέψει δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης για θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες προς και από το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, η δραματολόγος της παράστασης, Εύα Σαραγά, παρείχε αναλυτικές πληροφορίες για την ιστορία της Επιδαύρου, το έργο του Ευριπίδη και την παράσταση «Τρωάδες». Παράλληλα, προσφέρθηκε ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για το Κ/κωφό και βαρήκοο κοινό.



Επιπλέον, η ομάδα της liminal ανέλαβε την καθοδήγηση των θεατών με οπτική αναπηρία στην εξερεύνηση των απτικών βοηθημάτων που είχαν δημιουργηθεί ειδικά για την παράσταση. Οι θεατές είχαν στη διάθεσή τους μακέτα του σκηνικού των «Τρωάδων», με έμφαση στις διαφορετικές υφές, καθώς και δειγματολόγιο των ενδυματολογικών επιλογών της παράστασης, το οποίο περιελάμβανε υφάσματα και αξεσουάρ που αντιστοιχούσαν σε κάθε ρόλο.



Επιπλέον, στους θεατές με οπτική αναπηρία εστάλη ηχητικό αρχείο με αναλυτικές περιγραφές και πληροφορίες για την παράσταση. Τέλος, τους διατέθηκε δωρεάν ένα πολύπτυχο φυλλάδιο με πληροφοριακό υλικό για την παράσταση σε γραφή braille [Με την υποστήριξη του Κ.Ε.Α.Τ].

