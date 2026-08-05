Bridgestone: Συμβουλές για οδήγηση στις υψηλές θερμοκρασίες

Οι καλοκαιρινοί καύσωνες δημιουργούν ιδιαίτερες προκλήσεις τόσο για τους οδηγούς όσο και για τα οχήματα. Η καυτή άσφαλτος, τα πλήρως φορτωμένα αυτοκίνητα για τις διακοπές, το μποτιλιάρισμα και τα μεγάλα ταξίδια στον αυτοκινητόδρομο επιβαρύνουν επιπλέον τα ελαστικά. Για τον λόγο αυτό, η Bridgestone προσφέρει πρακτικές συμβουλές, ώστε οι οδηγοί να παραμένουν ασφαλείς στον δρόμο ακόμη και τις πολύ ζεστές ημέρες.

Ιδιαίτερα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, οι οδηγοί πρέπει να καταναλώνουν πολλά υγρά και να κάνουν τακτικά διαλείμματα. Η συγκέντρωση και ο χρόνος αντίδρασης μειώνονται πιο γρήγορα σε συνθήκες ακραίας ζέστης. Οι ειδικοί συνιστούν στάση για ξεκούραση τουλάχιστον κάθε δύο ώρες. Όποτε είναι εφικτό, το αυτοκίνητο πρέπει να σταθμεύει υπό σκιάν, ώστε να ελαχιστοποιείται η συσσώρευση θερμότητας στο εσωτερικό του.

Ωστόσο, πέρα από την άνεση του οδηγού και των επιβατών, υπάρχουν και τεχνικά ζητήματα που απαιτούν προσοχή στις υψηλές θερμοκρασίες. Τα ελαστικά δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση το καλοκαίρι. Η Bridgestone συνιστά τον έλεγχο των παρακάτω σημείων πριν από την έναρξη ενός μεγάλου ταξιδιού:

Έλεγχος πίεσης και φορτίου ελαστικών

Η πίεση πρέπει να ελέγχεται πριν από το ταξίδι, ιδανικά όταν τα ελαστικά είναι ακόμη κρύα. Στις διακοπές τα οχήματα είναι συχνά πιο φορτωμένα από ό,τι στην καθημερινότητα. Το επιπλέον βάρος αυξάνει την καταπόνηση των ελαστικών, καθιστώντας τον έλεγχο απαραίτητο. Η χαμηλή πίεση αυξάνει τη θερμοκρασία στο ελαστικό, επηρεάζοντας αρνητικά τη φθορά, τη σταθερότητα και την απόσταση φρεναρίσματος. Οι κατασκευαστές προτείνουν συχνά διαφορετικές πιέσεις για φορτωμένα οχήματα, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται.

Προσαρμογή της ταχύτητας στις συνθήκες

Η καυτή άσφαλτος και οι υψηλές ταχύτητες υπερθερμαίνουν τα ελαστικά. Η καταπόνηση αυξάνεται σημαντικά σε μεγάλες διαδρομές στον αυτοκινητόδρομο, με πλήρες φορτίο ή κατά τη ρυμούλκηση τρέιλερ. Η προσαρμογή της ταχύτητας και η ομαλή οδήγηση προστατεύουν τα ελαστικά και το όχημα.

Έλεγχος για φθορές και παλαιότητα

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επιδεινώσουν υπάρχουσες ζημιές ή σημάδια γήρανσης. Πριν από την οδήγηση σε συνθήκες καύσωνα, απαιτείται οπτικός έλεγχος για ρωγμές, εξογκώματα ή ξένα σώματα. Τα παλαιότερα ελαστικά χρειάζονται συχνότερο έλεγχο, καθώς το μείγμα γόμας χάνει την ελαστικότητά του με τον χρόνο.

Προετοιμασία για ξαφνικές αλλαγές του καιρού

Οι καλοκαιρινοί καύσωνες συχνά διακόπτονται από καταιγίδες. Η μετάβαση από την καυτή άσφαλτο σε βρεγμένο οδόστρωμα απαιτεί αυξημένη προσοχή. Το επαρκές βάθος πέλματος και τα θερινά ελαστικά υψηλών επιδόσεων βοηθούν στην αποτελεσματική απομάκρυνση του νερού και στη διατήρηση του ελέγχου.

Τα σύγχρονα θερινά ελαστικά είναι σχεδιασμένα για τις απαιτήσεις της εποχής. Το Bridgestone Turanza 6 ENLITEN προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση και μικρές αποστάσεις φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα κατά τις ξαφνικές αλλαγές του καιρού. Παράλληλα, εξασφαλίζει οδηγική άνεση, αυξημένη χιλιομετρική απόδοση και βελτιωμένη οικονομία καυσίμου.