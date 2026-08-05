Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές διακοπές της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία μετά τις αποδράσεις της στην Κέρκυρα και τη Μύκονο βρίσκεται πλέον στα Χανιά, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέο φωτογραφικό υλικό από την εξόρμησή της στο Κεδρόδασος, μία από τις πιο εντυπωσιακές και ήσυχες παραλίες της Κρήτης, κοντά στο Ελαφονήσι.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, αυτή που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν το στιγμιότυπο όπου χαλαρώνει στην αμμουδιά φορώντας ένα κομψό μαύρο ολόσωμο μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο κάτω από την ομπρέλα.

Με φόντο το άγριο φυσικό τοπίο και τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής, η Σίσσυ Χρηστίδου έδειχνε να απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της, επιλέγοντας έναν από τους πιο ειδυλλιακούς προορισμούς της Κρήτης για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα κομψό beach look, ενώ στις φωτογραφίες διακρίνεται η οργανωμένη παρέα της, η οποία είχε φροντίσει να έχει μαζί της όλα τα απαραίτητα για μια ολοήμερη παραμονή στην παραλία, από μεγάλες ομπρέλες και σκίαστρα μέχρι ψυγειάκι, θερμός και σνακ.

Στην ίδια παρέα βρίσκονται ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η στενή της φίλη και κουμπάρα, Χριστίνα Κοντοβά. Οι τέσσερίς τους απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, εξερευνώντας μερικές από τις πιο όμορφες γωνιές των Χανίων.

Λίγες ώρες αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε και ένα στιγμιότυπο από το γεύμα της παρέας σε παραθαλάσσιο εστιατόριο. Στο τραπέζι ξεχώριζε ένα πιάτο εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, και δεν είναι άλλο από τον κρητικό ντάκο.