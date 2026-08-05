Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου

Οι νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στα Χανιά

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στα Χανιά, μετά τις Κέρκυρα και Μύκονο.
  • Επισκέφθηκε το Κεδρόδασος, μια ήσυχη παραλία κοντά στο Ελαφονήσι, μοιράζοντας φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους.
  • Φοράει μαύρο ολόσωμο μαγιό και χαλαρώνει στην παραλία με φίλους, όπως ο Παύλος Σταματόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.
  • Η παρέα της είναι καλά οργανωμένη με όλα τα απαραίτητα για την παραλία.
  • Δημοσίευσε φωτογραφία από γεύμα σε παραθαλάσσιο εστιατόριο με κρητικό ντάκο.

Συνεχίζονται οι καλοκαιρινές διακοπές της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία μετά τις αποδράσεις της στην Κέρκυρα και τη Μύκονο βρίσκεται πλέον στα Χανιά, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες.

Σίσσυ Χρηστίδου: Βουτιές σε εξωτική παραλία και παιχνίδια με ελαφάκια

Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου

 

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέο φωτογραφικό υλικό από την εξόρμησή της στο Κεδρόδασος, μία από τις πιο εντυπωσιακές και ήσυχες παραλίες της Κρήτης, κοντά στο Ελαφονήσι.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, αυτή που τράβηξε τα περισσότερα βλέμματα ήταν το στιγμιότυπο όπου χαλαρώνει στην αμμουδιά φορώντας ένα κομψό μαύρο ολόσωμο μαγιό, απολαμβάνοντας τον ήλιο κάτω από την ομπρέλα.

Χρηστίδου: Οι διακοπές στα Χανιά και το γλυκό με το όνομα της εκπομπής

Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου

Με φόντο το άγριο φυσικό τοπίο και τα γαλαζοπράσινα νερά της περιοχής, η Σίσσυ Χρηστίδου έδειχνε να απολαμβάνει στο έπακρο τις διακοπές της, επιλέγοντας έναν από τους πιο ειδυλλιακούς προορισμούς της Κρήτης για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα λιτό αλλά ιδιαίτερα κομψό beach look, ενώ στις φωτογραφίες διακρίνεται η οργανωμένη παρέα της, η οποία είχε φροντίσει να έχει μαζί της όλα τα απαραίτητα για μια ολοήμερη παραμονή στην παραλία, από μεγάλες ομπρέλες και σκίαστρα μέχρι ψυγειάκι, θερμός και σνακ.

Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου

Στην ίδια παρέα βρίσκονται ο Παύλος Σταματόπουλος, ο Κωνσταντίνος Βασάλος και η στενή της φίλη και κουμπάρα, Χριστίνα Κοντοβά. Οι τέσσερίς τους απολαμβάνουν ξέγνοιαστες στιγμές μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις, εξερευνώντας μερικές από τις πιο όμορφες γωνιές των Χανίων.

 

Λίγες ώρες αργότερα, η Σίσσυ Χρηστίδου δημοσίευσε και ένα στιγμιότυπο από το γεύμα της παρέας σε παραθαλάσσιο εστιατόριο. Στο τραπέζι ξεχώριζε ένα πιάτο εμπνευσμένο από την ελληνική κουζίνα, και δεν είναι άλλο από τον κρητικό ντάκο.

Κρήτη: Με μαύρο ολόσωμο μαγιό στο Κεδρόδασος η Σίσσυ Χρηστίδου

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