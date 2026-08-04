Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και τον προστατευόμενο κρητικό αίγαγρο, γνωστό ως κρι-κρι, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφερε στο φως η εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», άγνωστος ή άγνωστοι φέρεται να σκότωσαν και να έψησαν ένα κρι-κρι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, ενώ την έρευνα παρακολουθεί και η Εισαγγελία Χανίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 ημέρες. Στο σημείο, περίπου στο μέσο του φαραγγιού, εντοπίστηκαν υπολείμματα φωτιάς.

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ξεκινήσει καταθέσεις από εργαζόμενους και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταγγελία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές είναι αν το περιστατικό συνδέεται με συνεργεία που βρίσκονταν στην περιοχή για εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε μονοπάτια του φαραγγιού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια ένδειξη που να επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί ήδη από τον Μάιο.

Η καταγγελία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κρήτη, καθώς ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί προστατευόμενο είδος και θεωρείται σύμβολο της άγριας ζωής του νησιού.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί θανάτωση κρι-κρι, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, καθώς το κυνήγι του επισύρει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης.

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