Σαμαριά: Kαταγγελία για θανάτωση και ψήσιμο κρι-κρι στο φαράγγι

Τι ερευνούν οι αρχές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 23:46 Πριγκίπισσα Ευγενία: Έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί!
04.08.26 , 23:28 Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
04.08.26 , 23:10 Φαίη Σκορδά: Εικόνες από τις οικογενειακές της διακοπές στην Πάφο!
04.08.26 , 22:54 Τουρισμός για Όλους 2026-27: Ξεκινούν οι αιτήσεις - Τα κριτήρια και τα ποσά
04.08.26 , 22:39 Σαμαριά: Kαταγγελία για θανάτωση και ψήσιμο κρι-κρι στο φαράγγι
04.08.26 , 22:32 Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
04.08.26 , 22:14 Κλήρωση Tζόκερ 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
04.08.26 , 22:05 Ρεκόρ παραβιάσεων από τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη
04.08.26 , 21:59 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ
04.08.26 , 21:56 Mύκονος: Βίντεο καταγράφει βασανισμένο γαϊδουράκι με δεμένα πόδια
04.08.26 , 21:35 Πυρκαγιές: Η ερημοποίηση της περιφέρειας καίει τα δάση
04.08.26 , 21:33 Κλήρωση Eurojackpot 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
04.08.26 , 21:23 Βάσω Λασκαράκη: Τι πήρε κρυφά από τον Λευτέρη Σουλτάτο και το φόρεσε;
04.08.26 , 20:36 Aργολίδα: Ποιος ήταν ο ψυχολόγος που δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς
04.08.26 , 20:20 Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση γεμάτη Μποτία, Ερμή, θάλασσα και καλοκαίρι!
e-ΕΦΚΑ: Επίδομα αποκλειστικά για συνταξιούχους
Πότε η εφορία ελέγχει τις καταθέσεις σε μετρητά στην τράπεζα
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά του
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
Υρώ Μανέ: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό - Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή καταγγελία για θανάτωση και ψήσιμο κρι-κρι στο φαράγγι Σαμαριάς ερευνά η Διεύθυνση Δασών Χανίων.
  • Το περιστατικό φέρεται να συνέβη πριν από 20 ημέρες, με υπολείμματα φωτιάς να εντοπίζονται στο σημείο.
  • Η Εισαγγελία Χανίων παρακολουθεί την έρευνα, ενώ γίνονται καταθέσεις από εργαζόμενους στην περιοχή.
  • Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις σύνδεσης με συνεργεία που εργάζονταν για αποκατάσταση ζημιών.
  • Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της θανάτωσης, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις και ποινές φυλάκισης.

Μια ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία που αφορά τον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς και τον προστατευόμενο κρητικό αίγαγρο, γνωστό ως κρι-κρι, ερευνούν οι αρμόδιες αρχές στα Χανιά.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έφερε στο φως η εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα», άγνωστος ή άγνωστοι φέρεται να σκότωσαν και να έψησαν ένα κρι-κρι μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τη Διεύθυνση Δασών Χανίων, ενώ την έρευνα παρακολουθεί και η Εισαγγελία Χανίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε πριν από περίπου 20 ημέρες. Στο σημείο, περίπου στο μέσο του φαραγγιού, εντοπίστηκαν υπολείμματα φωτιάς. 

Σαμαριά: Kαταγγελία για θανάτωση και ψήσιμο κρι-κρι στο φαράγγι

Στο πλαίσιο των ερευνών έχουν ξεκινήσει καταθέσεις από εργαζόμενους και υπαλλήλους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν η καταγγελία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι αρχές είναι αν το περιστατικό συνδέεται με συνεργεία που βρίσκονταν στην περιοχή για εργασίες αποκατάστασης ζημιών σε μονοπάτια του φαραγγιού. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποια ένδειξη που να επιβεβαιώνει ότι τα συγκεκριμένα άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς οι εργασίες είχαν ολοκληρωθεί ήδη από τον Μάιο.

Η καταγγελία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Κρήτη, καθώς ο κρητικός αίγαγρος αποτελεί προστατευόμενο είδος και θεωρείται σύμβολο της άγριας ζωής του νησιού.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί θανάτωση κρι-κρι, προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις, καθώς το κυνήγι του επισύρει διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και ποινική δίωξη με ποινές φυλάκισης.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΦΑΡΑΓΓΙ ΣΑΜΑΡΙΑΣ
 |
ΚΡΙ ΚΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τζόκερ Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Tζόκερ 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.000.000 ευρώ
Πετράλωνα: Η Πράξη Του Φεβρουαρίου Για Το Υπόγειο Πάρκινγκ
Ελλαδα
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Ετοίμαζαν υπόγειο γκαράζ
Mύκονος: Οργή Για Βίντεο Με Γαϊδουράκι Με Δεμένα Πόδια
Ελλαδα
Mύκονος: Βίντεο καταγράφει βασανισμένο γαϊδουράκι με δεμένα πόδια
Eurojackpot Κλήρωση
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 4/8/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 23.000.000 ευρώ
Aργολίδα: Ποιος Ήταν Ο Ψυχολόγος Που Δολοφονήθηκε Αγρια
Ελλαδα
Aργολίδα: Ποιος ήταν ο ψυχολόγος που δολοφονήθηκε από δύο νεαρούς
Κυψέλη: Πώς Έφτασε Στην Ελλάδα Ο 26χρονος - Η Ζωή Στην Αθήνα
Ελλαδα
Κυψέλη: Πώς ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα - Η ζωή που «έχτισε» στην Αθήνα
Φωτογραφίες του ελικοπτέρου που συνετρίβη
Ελλαδα
Φωτογραφίες - ντοκουμέντο του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
Φωτιές: Αγώνας Για Τις Διάσπαρτες Εστίες - Πού Βρίσκονται
Ελλαδα
Φωτιές: Aγώνας για την κατάσβεση των ενεργών εστιών - Πού βρίσκονται
Μυστράς: Kρατούσε Τον Νεκρό Πατέρα Του Σε Καταψύκτη
Ελλαδα
Μυστράς: Κρατούσε για χρόνια τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη ξενοδοχείου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top