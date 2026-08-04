Στην ανακρίτρια οδηγήθηκαν οι δύο Ινδοί, ηλικίας 20 και 24 ετών, οι οποίοι έχουν ομολογήσει τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου στα Ίρια Αργολίδας. Οι δύο κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη, ενώ μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

Θύμα της άγριας δολοφονίας είναι ένας 59χρονος ψυχολόγος, προϊστάμενος σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της περιοχής, ο οποίος είχε αφιερώσει την επαγγελματική του πορεία στην υποστήριξη παιδιών ειδικής αγωγής.

Ο θάνατός του έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και στον χώρο της εκπαίδευσης. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του τον αποχαιρετούν ως έναν άνθρωπο που ξεχώριζε για την προσφορά, την ευαισθησία και την αφοσίωσή του στους μαθητές και στις οικογένειές τους.

Αργολίδα: Οι κατηγορίες σε βάρος των δύο συλληφθέντων

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας με βαρύ κατηγορητήριο.

Αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία, της ληστείας κατά συναυτουργία, καθώς και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας.

Οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του ψυχολόγου στην Αργολίδα

Το χρονικό της δολοφονίας του ψυχολόγου στην Αργολίδα

Το βράδυ της 24ης Ιουλίου, οι δύο Ινδοί είχαν συναντήσει τον 59χρονο για προσωπική υπόθεση και επιβιβάστηκαν μαζί του στο αυτοκίνητό του, χωρίς να υπάρξει ένδειξη εξαναγκασμού, όπως προκύπτει από βίντεο ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ομολογία τους, τον λήστεψαν, τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου, άρπαξαν χρήματα και το κινητό του τηλέφωνο και επιχείρησαν να εξαφανίσουν τα ίχνη του εγκλήματος. Εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο του θύματος σε ένα σημείο και μετέφεραν τη σορό του σε διαφορετική τοποθεσία, όπου την έθαψαν σε δύσβατη περιοχή κοντά στην Κάντια.

Η εξαφάνιση του ψυχολόγου δηλώθηκε από τη μητέρα του, η οποία τον περίμενε για φαγητό και ανησύχησε όταν δεν επέστρεψε. Η Ασφάλεια Ναυπλίου ξεκίνησε άμεσα έρευνες, αξιοποιώντας βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερες ασφαλείας.

Δέκα ημέρες αργότερα, κυνηγοί εντόπισαν το εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο στα Ίρια και ειδοποίησαν τις Αρχές. Εκεί βρέθηκε η σορός του 59χρονου σε δύσβατο σημείο, περίπου 3 έως 4 χιλιόμετρα μακριά.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star