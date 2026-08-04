Σέρρες: Δολοφονία ο θάνατος άνδρα που βρέθηκε νεκρός σπίτι του

Είχε πολλαπλά τραύματα από σφυρί - Τι εξετάζει η Αστυνομία

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STAR.GR
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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Παπαδόπουλος)
Σέρρες: Δολοφονία Άνδρα Που Βρέθηκε Νεκρός Σπίτι Του
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δολοφονία 68χρονου στις Σέρρες, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα, πιθανώς από σφυρί.
  • Ο γιος του θύματος δήλωσε ότι τον είδε τελευταία φορά την Παρασκευή, χωρίς υγειονομικά προβλήματα.
  • Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια, χωρίς ίχνη παραβίασης στο διαμέρισμα.
  • Ερευνώνται οι τελευταίες κινήσεις του θύματος και πιθανή σύνδεση με παλαιότερη διάρρηξη.

Σε υπόθεση ανθρωποκτονίας εξελίσσεται ο θάνατος ενός 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στις Σέρρες το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι υπέκυψε από πολλαπλά χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα πιθανώς από σφυρί.  

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τον γιο του, ο οποίος κατέθεσε ότι τον είχε δει τελευταία φορά το βράδυ της Παρασκευής, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι ο πατέρας του δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν μπόρεσαν αρχικά να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου και η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης. 

Σέρρες: Εγκληματική ενέργεια δείχνει η ιατροδικαστική 

Τα ευρήματα της ιατροδικαστή έδειξαν ότι ο 68χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα στην κοιλιακή χώρα, πιθανότατα από σφυρί ή άλλο θλων όργανο, τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και τον θανάσιμο τραυματισμό του. Μετά τα αποτελέσματα της εξέτασης, οι Αρχές αντιμετωπίζουν πλέον την υπόθεση ως εγκληματική ενέργεια. 

Το διαμέρισμα αποκλείστηκε από την πρώτη στιγμή, ενώ κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών συνέλεξαν αποτυπώματα και γενετικό υλικό. Σύμφωνα με τις πρώτες διαπιστώσεις, δεν υπήρχαν εμφανή ίχνη παραβίασης ή αναστάτωσης στον χώρο, στοιχείο που εξετάζεται ιδιαίτερα από τους ερευνητές. 

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής. Οι αστυνομικοί ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, επιχειρώντας να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις και τις επαφές του 68χρονου. 

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και παλαιότερη διάρρηξη στο σπίτι του θύματος, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συνδέεται με τη δολοφονία ή αποτελεί ανεξάρτητο περιστατικό. 

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