Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου άφησαν για λίγο τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις για να ταξιδέψουν στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Ειδικότερα, βρέθηκαν στην Ίμπιζα, ζώντας τον παλμό του κοσμοπολίτικου νησιού της Ισπανίας.

Το βράδυ της Δευτέρας 3 Αυγούστου, οι δυο τους διασκέδασαν στο θρυλικό Ushuaïa Ibiza, ένα από τα πιο διάσημα υπαίθρια club παγκοσμίως. Εκεί, παρακολούθησαν από κοντά το καθηλωτικό μουσικό show του κορυφαίου DJ David Guetta, χορεύοντας στους ρυθμούς των μεγάλων του επιτυχιών.

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Πάρτι μέχρι πρωίας με τον David Guetta στην Ίμπιζα

Στιγμές από την εκρηκτική βραδιά μοιράστηκε η Σιμώνη Χριστοδούλου στο Instagram, δίνοντας στους followers της μια γεύση από τα μοναδικά vibes.

Από τις αναρτήσεις της ξεχωρίζει η selfie με τον σύζυγο και πατέρα της κόρης της, Ανδρέα Γεωργίου, όπου τους βλέπουμε να ποζάρουν πανευτυχείς και ευδιάθετοι ακριβώς μπροστά από τη λαμπερή σκηνή, την ώρα που το πάρτι βρισκόταν στο απόγειό του.

Ξεφάντωμα μέχρι τελικής πτώσεως για το ζευγάρι

Ο ηθοποιός και η makeup artist διανύουν μια από τις ομορφότερες περιόδους της κοινής τους ζωής, με τις καλοκαιρινές τους διακοπές να περιλαμβάνουν πολλή χαλάρωση, ήλιο αλλά και... ασταμάτητο χορό.