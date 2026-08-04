Η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει να απολαμβάνει το πιο ξέγνοιαστο καλοκαίρι της, γεμίζοντας το Instagram με εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ από την Ιταλία.

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε με τον σύζυγό της Τζέικ Μέντγουελ στο μαγευτικό νησί Πόντσα, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους καλοκαιρινούς προορισμούς της γειτονικής χώρας, χαρίζοντας στους followers της στιγμιότυπα γεμάτα ήλιο, θάλασσα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Η ίδια επέλεξε να εξερευνήσει τις εντυπωσιακές ακτές του νησιού με σκάφος, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά και τα επιβλητικά βραχώδη τοπία που κάνουν την Πόντσα έναν από τους κρυμμένους θησαυρούς της Μεσογείου.

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, η Αμαλία ποζάρει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος, επιλέγοντας ένα πολύχρωμο μπικίνι με έντονα μοτίβα και ζωηρές αποχρώσεις, που αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση.

Το μαγιό αναδεικνύει τη λεπτή σιλουέτα της, ενώ η ίδια ολοκλήρωσε το look της με ένα αέρινο γαλάζιο λινό πουκάμισο, το οποίο φόρεσε ανοιχτό πάνω από το μπικίνι, δημιουργώντας ένα απόλυτα resort chic αποτέλεσμα.

Τη διαφορά έκανε και το oversized ψάθινο καπέλο της, που εκτός από προστασία από τον ήλιο, πρόσθεσε μια κομψή πινελιά στην εμφάνισή της.

Με τα μαλλιά της λυτά, ελάχιστα κοσμήματα και ένα φυσικό, φωτεινό beauty look, η Αμαλία απέδειξε πως το καλοκαιρινό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει.

Στα Instagram Stories της, η Αμαλία μοιράστηκε ακόμη περισσότερες εικόνες από την εκδρομή της, αποκαλύπτοντας τις εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές, τα σμαραγδένια νερά και το γραφικό λιμάνι του νησιού.

«Ξύπνησα στην Πόντσα της Ιταλίας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ένα από τα stories της, αποκαλύπτοντας τον νέο σταθμό του καλοκαιρινού της ταξιδιού.