Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Συνεχίζει τις διακοπές της στην Ιταλία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 14:52 Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
04.08.26 , 14:46 Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στον Πειραιά
04.08.26 , 14:32 Καιρός: Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο
04.08.26 , 14:24 Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
04.08.26 , 14:11 Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
04.08.26 , 14:04 Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
04.08.26 , 14:00 Push Ups: Τα σημαντικά οφέλη τους στο γυναικείο σώμα!
04.08.26 , 13:50 Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε
04.08.26 , 13:48 Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
04.08.26 , 13:39 Γιάννης Νταλιάνης: Στην Επίδαυρο με την κόρη του
04.08.26 , 13:30 First Dates Έλενα: «Γι’ αυτό δεν κατάφερε να κάνει μακροχρόνια σχέση»
04.08.26 , 13:18 Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
04.08.26 , 13:00 Τα «170 Τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή για 8η χρονιά στο Θέατρο Διάνα
04.08.26 , 12:56 Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
04.08.26 , 12:53 Έρχονται μαθήματα οικονομίας στα σχολεία για 40.000 μαθητές
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Χαλαρώνουν σε πισίνα στη Λευκάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Πόζαρε με εντυπωσιακό μπικίνι στην Ιταλία

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αμαλία Κωστοπούλου απολαμβάνει το καλοκαίρι της στην Ιταλία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες στο Instagram.
  • Ταξίδεψε με τον σύζυγό της Τζέικ Μέντγουελ στο νησί Πόντσα, γνωστό για τις εντυπωσιακές ακτές του.
  • Φόρεσε πολύχρωμο μπικίνι και αέρινο γαλάζιο πουκάμισο, δημιουργώντας chic καλοκαιρινό look.
  • Το oversized ψάθινο καπέλο της πρόσθεσε κομψότητα στην εμφάνιση.
  • Μοιράστηκε εικόνες από τις βραχώδεις ακτές και το λιμάνι του νησιού στα Instagram Stories της.

Η Αμαλία Κωστοπούλου συνεχίζει να απολαμβάνει το πιο ξέγνοιαστο καλοκαίρι της, γεμίζοντας το Instagram με εικόνες που θυμίζουν καρτ ποστάλ από την Ιταλία.

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Η κόρη της Τζένης Μπαλατσινού και του Πέτρου Κωστόπουλου ταξίδεψε με τον σύζυγό της Τζέικ Μέντγουελ στο μαγευτικό νησί Πόντσα, έναν από τους πιο κοσμοπολίτικους καλοκαιρινούς προορισμούς της γειτονικής χώρας, χαρίζοντας στους followers της στιγμιότυπα γεμάτα ήλιο, θάλασσα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Αμαλία Κωστοπούλου: Πόσταρε φωτογραφίες μία ημέρα πριν τον γάμο της

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Η ίδια επέλεξε να εξερευνήσει τις εντυπωσιακές ακτές του νησιού με σκάφος, απολαμβάνοντας τα καταγάλανα νερά και τα επιβλητικά βραχώδη τοπία που κάνουν την Πόντσα έναν από τους κρυμμένους θησαυρούς της Μεσογείου.

Αμαλία Κωστοπούλου: Μετά τον γάμο της, με red dress σε γάμο στην Ίο!

Σε μία από τις φωτογραφίες που ξεχώρισαν, η Αμαλία ποζάρει χαμογελαστή πάνω στο σκάφος, επιλέγοντας ένα πολύχρωμο μπικίνι με έντονα μοτίβα και ζωηρές αποχρώσεις, που αποπνέει καλοκαιρινή διάθεση.

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Το μαγιό αναδεικνύει τη λεπτή σιλουέτα της, ενώ η ίδια ολοκλήρωσε το look της με ένα αέρινο γαλάζιο λινό πουκάμισο, το οποίο φόρεσε ανοιχτό πάνω από το μπικίνι, δημιουργώντας ένα απόλυτα resort chic αποτέλεσμα.

Τη διαφορά έκανε και το oversized ψάθινο καπέλο της, που εκτός από προστασία από τον ήλιο, πρόσθεσε μια κομψή πινελιά στην εμφάνισή της.

Με τα μαλλιά της λυτά, ελάχιστα κοσμήματα και ένα φυσικό, φωτεινό beauty look, η Αμαλία απέδειξε πως το καλοκαιρινό στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές για να ξεχωρίσει.

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

 

Στα Instagram Stories της, η Αμαλία μοιράστηκε ακόμη περισσότερες εικόνες από την εκδρομή της, αποκαλύπτοντας τις εντυπωσιακές βραχώδεις ακτές, τα σμαραγδένια νερά και το γραφικό λιμάνι του νησιού.

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

«Ξύπνησα στην Πόντσα της Ιταλίας», έγραψε χαρακτηριστικά σε ένα από τα stories της, αποκαλύπτοντας τον νέο σταθμό του καλοκαιρινού της ταξιδιού.

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΤΖΕΙΚ ΜΕΝΤΓΟΥΕΛ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσία Δαπάνη Η Κηδεία Του Λάκη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
Νταλιάνης: Με Την Κόρη Του Στην Επίδαυρο
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Νταλιάνης: Στην Επίδαυρο με την κόρη του
First Dates: Η Έλενα Δυσανασχέτησε Με Τον Τάσο
Celebrities & Gossip Νεα
First Dates Έλενα: «Γι’ αυτό δεν κατάφερε να κάνει μακροχρόνια σχέση»
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Πηνελόπη Πλάκα με το μαγιό της στα Τρίκαλα - «Βρήκα μία νέα αγάπη»
Πώς Ήταν 7 Διάσημες Παρουσιάστριες Όταν Πρωτοξεκίνησαν
Celebrities & Gossip Νεα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Νανσυ Αντωνίου
Celebrities & Gossip Νεα
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Χαλαρώνουν σε πισίνα στη Λευκάδα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Πάρης
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top