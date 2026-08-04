Ο Σπύρος πήγε στο First Dates του 2023 για να βρει το άλλο του μισό καθώς, όπως είπε, δυσκολεύεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως δε συμβιβάζεται.

Το ραντεβού Έλενας- Σπύρου δεν πήγε καλά

Η Έλενα από τη μεριά της, όταν τον πρωτοαντίκρισε ανέφερε πως της φάνηκε πολύ ήρεμη ψυχή ενώ εκείνη είχε στο νου της κάτι πιο δυναμικό. Από την αρχή φαινόταν πως το ραντεβού τους κάθε άλλο παρά καλή έκβαση θα είχε.

Όταν κάθισαν στο εστιατόριο για φαγητό, η Έλενα αρχικά, ανέφερε στον Σπύρο πως τον βλέπει πολύ down με εκείνον να παραδέχεται πως είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος.

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«Απορώ με τον Σπύρο. Γι’ αυτό μάλλον το παιδί δεν έχει καταφέρει να κρατήσει μία μακροχρόνια σχέση. Ποιος να τον αντέξει αν είναι έτσι στη σχέση του;» διαπίστωσε όμως το κεράσι στην τούρτα ήταν, όπως είπε η Έλενα, όταν ο Σπύρος ζήτησε να πάρει το ποτό του μαζί του κατά την έξοδο.

Όταν τους ρώτησαν αν θα υπάρξει και δεύτερο ραντεβού, αμφότεροι είπαν κατηγορηματικά “όχι”. «Ήσουν όλη την ώρα με ένα κινητό και ούτε καν με συνόδεψες» είπε εκνευρισμένη η Έλενα με τον Σπύρο να αναφέρει πως δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα ευγενικός και πως ήταν κουρασμένος.

«Δεν μπορώ συνέχεια να σκέφτομαι το τι θα πω” δήλωσε με το ραντεβού να λήγει άδοξα.