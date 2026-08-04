First Dates Έλενα: «Γι’ αυτό δεν κατάφερε να κάνει μακροχρόνια σχέση»

Εκνευρισμένη η Έλενα με τη συμπεριφορά του Σπύρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.08.26 , 14:46 Φωτιά τώρα σε υπόγειο χώρο των Δικαστηρίων στον Πειραιά
04.08.26 , 14:32 Καιρός: Έρχεται τριήμερο κύμα ζέστης από το Σάββατο
04.08.26 , 14:24 Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
04.08.26 , 14:11 Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
04.08.26 , 14:04 Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
04.08.26 , 14:00 Push Ups: Τα σημαντικά οφέλη τους στο γυναικείο σώμα!
04.08.26 , 13:50 Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε
04.08.26 , 13:48 Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
04.08.26 , 13:39 Γιάννης Νταλιάνης: Στην Επίδαυρο με την κόρη του
04.08.26 , 13:30 First Dates Έλενα: «Γι’ αυτό δεν κατάφερε να κάνει μακροχρόνια σχέση»
04.08.26 , 13:28 Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
04.08.26 , 13:18 Διόδια 2026: Δείτε τον χάρτη και το κόστος ανά σταθμό
04.08.26 , 13:00 Τα «170 Τετραγωνικά» του Γιωργή Τσουρή για 8η χρονιά στο Θέατρο Διάνα
04.08.26 , 12:56 Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
04.08.26 , 12:53 Έρχονται μαθήματα οικονομίας στα σχολεία για 40.000 μαθητές
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
Μιμή Ντενίση: Στην παραλία του Θεολόγου με την κόρη της Μαριτίνα
Wasan: Tι κάνει μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Νεκρός 32χρονος στον Όλυμπο μετά από βουτιά σε παγωμένα νερά
Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Πάριος από μικρός» ο Πάρης - Ποιο τραγούδησε;
Μαρία Σιαμπάνου: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γέλασε στη φωτιά
Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο
Κηδεία Βαρβιτσιώτη: «Ράγισε» καρδιές η εγγονή του - «Μου λείπεις πολύ»
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Χαλαρώνουν σε πισίνα στη Λευκάδα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Σπύρος συμμετείχε στο First Dates 2023 για να βρει σύντροφο, αλλά δυσκολεύεται με τις ανθρώπινες σχέσεις.
  • Η Έλενα τον βρήκε ήρεμο, ενώ ήθελε κάτι πιο δυναμικό, και το ραντεβού τους δεν είχε καλή έκβαση.
  • Η Έλενα παρατήρησε ότι ο Σπύρος φαίνεται ταλαιπωρημένος και αναρωτήθηκε γιατί δεν έχει μακροχρόνια σχέση.
  • Ο Σπύρος ζήτησε να πάρει το ποτό του μαζί του, γεγονός που εκνεύρισε την Έλενα.
  • Και οι δύο δήλωσαν κατηγορηματικά 'όχι' σε δεύτερο ραντεβού.

Ο Σπύρος πήγε στο First Dates του 2023  για να βρει το άλλο του μισό καθώς, όπως είπε,  δυσκολεύεται με τις ανθρώπινες σχέσεις και κυρίως δε συμβιβάζεται.

Το ραντεβού Έλενας- Σπύρου δεν πήγε καλά

Το ραντεβού Έλενας- Σπύρου δεν πήγε καλά

First Dates: Όλα πήγαιναν καλά, μέχρι που της είπε για τα... μάτια της!

Η Έλενα από τη μεριά της, όταν τον πρωτοαντίκρισε ανέφερε πως της φάνηκε πολύ ήρεμη ψυχή ενώ εκείνη είχε στο νου της κάτι πιο δυναμικό. Από την αρχή φαινόταν πως το ραντεβού τους κάθε άλλο παρά καλή έκβαση θα είχε. 

First Dates Έλενα: «Γι’ αυτό δεν κατάφερε να κάνει μακροχρόνια σχέση»

Όταν κάθισαν στο εστιατόριο για φαγητό, η Έλενα αρχικά, ανέφερε στον Σπύρο πως τον βλέπει πολύ down με εκείνον να παραδέχεται πως είναι ιδιαίτερα ταλαιπωρημένος. 

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχτηκε τον Τάσο και την Έλενα 

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί υποδέχτηκε τον Τάσο και την Έλενα 

First Dates: Μαρία Φερνάντα & Γιώργος: Το πιο επιτυχημένο «τυφλό» ραντεβού!

«Απορώ με τον Σπύρο. Γι’ αυτό μάλλον το παιδί δεν έχει καταφέρει να κρατήσει μία μακροχρόνια σχέση. Ποιος να τον αντέξει αν είναι έτσι στη σχέση του;» διαπίστωσε όμως το κεράσι στην τούρτα ήταν, όπως είπε η Έλενα, όταν ο Σπύρος ζήτησε να πάρει το ποτό του μαζί του κατά την έξοδο. 

 

Όταν τους ρώτησαν αν θα υπάρξει και δεύτερο ραντεβού, αμφότεροι είπαν κατηγορηματικά “όχι”.  «Ήσουν όλη την ώρα με ένα κινητό και ούτε καν με συνόδεψες» είπε εκνευρισμένη η Έλενα με τον Σπύρο να αναφέρει πως δεν μπορεί να είναι όλη την ώρα ευγενικός και πως ήταν κουρασμένος. 

«Δεν μπορώ συνέχεια να σκέφτομαι το τι θα πω” δήλωσε με το ραντεβού να λήγει άδοξα.  

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FIRST DATES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δημοσία Δαπάνη Η Κηδεία Του Λάκη Χαλκιά
Celebrities & Gossip Νεα
Λάκης Χαλκιάς: Δημοσία δαπάνη η κηδεία του - Πού και πότε θα γίνει
Αμαλία Κωστοπούλου
Celebrities & Gossip Νεα
Αμαλία Κωστοπούλου: Summer chic πάνω σε σκάφος – Η εμφάνιση που ξεχώρισε
Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Παπανικολάου - Χριστίνα Μαξούρη: Κοινή εμφάνιση στην Επίδαυρο
Νταλιάνης: Με Την Κόρη Του Στην Επίδαυρο
Celebrities & Gossip Νεα
Γιάννης Νταλιάνης: Στην Επίδαυρο με την κόρη του
Πηνελόπη Πλάκα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Πηνελόπη Πλάκα με το μαγιό της στα Τρίκαλα - «Βρήκα μία νέα αγάπη»
Πώς Ήταν 7 Διάσημες Παρουσιάστριες Όταν Πρωτοξεκίνησαν
Celebrities & Gossip Νεα
Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
Νανσυ Αντωνίου
Celebrities & Gossip Νεα
Νάνσυ Αντωνίου: Το βίντεο από την παραλία με φυσικό look
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Τάσος Ιορδανίδης - Θάλεια Ματίκα: Χαλαρώνουν σε πισίνα στη Λευκάδα
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Πάρης
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο μικρός Πάρης περιποιείται τα... φίδια του σπιτιού!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top