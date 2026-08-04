Τη στήριξή τους στη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου εξέφρασαν με ανάρτησή τους στα social media οι πυροσβέστες του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών – Δασοκομάντος, μετά από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε ένα ατυχές συμβάν με τη δημοσιογράφο, την ώρα που μετέφερε εικόνα από το μέτωπο της φωτιάς στη Δυτική Αττική.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης του OPEN. Η δημοσιογράφος καταγράφηκε να χαμογελά και στη συνέχεια να γελά για λίγα δευτερόλεπτα στον «αέρα», γεγονός που απομονώθηκε γρήγορα από χρήστες των social media και διαδόθηκε ευρέως.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να κάνουν λόγο για ατυχές και ακατάλληλο ύφος σε μια στιγμή που η περιοχή δοκιμαζόταν από την καταστροφή. Κάποιοι άλλοι εξαπέλυσαν σφοδρότατη επίθεση εναντίον της δημοσιογράφου, στοχοποιώντας την και ζητώντας ακόμα και την απόλυσή της.

Υπήρξαν επίσης και πολλοί που στήριξαν τη δημοσιογράφο, κάνοντας λόγο για μια κακή στιγμή, υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για την ίδια.

Ανάμεσά σε αυτούς και οι πυροσβέστες που στην ανάρτησή τους κάνουν λόγο για «ακραία και άδικη στοχοποίηση» της Μαρίας Σιαμπάνου, σημειώνοντας ότι η εικόνα που έχουν όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί της στα πύρινα μέτωπα είναι διαφορετική.

«Εμείς τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία», αναφέρουν στην ανάρτηση και τονίζουν ότι η δημοσιογράφος προσπαθεί «με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις να μεταφέρει την πραγματική εικόνα και τον αγώνα που δίνεται στο μέτωπο της φωτιάς».

«Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δε χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία», σημειώνεται στην ίδια ανάρτηση.

«Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα» τονίζεται.

«Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση» καταλήγει η ανακοίνωση.

Η αλήθεια για τον λόγο που γελούσε η Μαρία Σιαμπάνου

Θέση στη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε από το στιγμιότυπο με τη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από το πύρινο μέτωπο πήρε ο μετεωρολόγος Γιάννης Σταματάκης, μέσα από ανάρτησή του στη σελίδα Forecast Weather Greece στο Facebook.

Ο ίδιος υποστήριξε πως η εικόνα που προβλήθηκε δεν αποτύπωνε όσα είχαν συμβεί λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα, εξηγώντας ότι βρισκόταν στο σημείο για να προσφέρει νερά και τρόφιμα τόσο στο τηλεοπτικό συνεργείο όσο και στους πυροσβέστες.

Όπως ανέφερε, την ώρα που η συνεργάτιδά του κατέβηκε από το όχημα για να βοηθήσει, έχασε την ισορροπία της και έπεσε μπροστά στη δημοσιογράφο.

«Σταμάτησα για να δώσω νερά και τρόφιμα και όπως βγαίνει η συνεργάτιδά μου να με βοηθήσει, έπεσε μπροστά της. Την έπιασε σπαστικό γέλιο. Δεν χρειάζεται να καταδικάζουμε έναν άνθρωπο από μια στιγμή, όταν δεν γνωρίζει κανένας τι έχει συμβεί πίσω από την κάμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Σταματάκης υποστήριξε ότι το γέλιο της δημοσιογράφου δεν είχε καμία σχέση με το μέγεθος της καταστροφής ή με όσα εκτυλίσσονταν στην περιοχή, αλλά ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση στην πτώση της συνεργάτιδάς του.

«Δεν γέλασε για κανέναν λόγο. Εμείς ήμασταν ουσιαστικά η αιτία, γιατί η συνεργάτιδά μου έπεσε μπροστά της και την έπιασε σπαστικό γέλιο», σημείωσε, καλώντας τον κόσμο να μην κρίνει έναν άνθρωπο χωρίς να γνωρίζει τι έχει προηγηθεί.

Παράλληλα, τόνισε ότι η δημόσια συζήτηση θα έπρεπε να επικεντρώνεται στις τεράστιες συνέπειες της πυρκαγιάς και όχι σε ένα μεμονωμένο στιγμιότυπο.

«Αντί να καταδικάζουμε αυτό που έχει γίνει, πιανόμαστε από τις χαζομάρες. Κοιτάξτε την ουσία, που κάηκαν 140.000 στρέμματα και ο συντονισμός ήταν μηδέν», είπε, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς επί τέσσερις και πέντε συνεχόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος αποκάλυψε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς συμμετείχε στον απεγκλωβισμό πολιτών, περιγράφοντας στιγμές που, όπως είπε, βρέθηκαν «ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, κατάφερε να απομακρύνει τέσσερα αυτοκίνητα με έξι ανθρώπους και ένα σκυλάκι, ενώ μαζί με πυροσβέστες και άλλους εθελοντές βοήθησε στον απεγκλωβισμό ακόμη έξι ατόμων.

Ο ίδιος απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν χωρίς καθυστέρηση τις οδηγίες εκκένωσης όταν εκδίδονται από τις Αρχές.

«Όταν λένε οι Αρχές "εκκενώστε την περιοχή", σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να φύγετε. Ευτυχώς που βρέθηκα εκεί και σταμάτησαν τα αυτοκίνητα και τους πήρα μαζί μου. Αλλιώς αυτή τη στιγμή θα είχαμε νεκρούς. Μπορεί να είχαμε καεί ζωντανοί και εμείς», ανέφερε.