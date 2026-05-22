Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους

Φωτογραφίες από τότε που ξεκίνησαν την πορεία τους στον χώρο της τηλεόρασης

Γυναίκες λαμπερές, πετυχημένες, διάσημες και ταυτόχρονα μητέρες, οι οποίες έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν και να συνδυάσουν τη μητρότητα με την αξιοσημείωτη πορεία τους στον χώρο της τηλεόρασης.

Πώς ήταν 7 γνωστές Ελληνίδες παρουσιάστριες όταν πρωτοξεκίνησαν την καριέρα τους;

Ζήνα Κουτσελίνη

Πρόσφατα, η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία διανύει συνολικά πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας στην ελληνική τηλεόραση, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το παρελθόν στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Από τις πρώτες φωτογραφήσεις όταν ακόμη ήμουν πίσω από τις κάμερες και σχεδίαζα αλλιώς…»

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει μια κόρη, την Έμμα (Ευσταθία-Μαρία), την οποία απέκτησε με τον σύζυγό της Αντώνη Παπασταθόπουλο.

Κατερίνα Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έχει επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία και πάνω από 20 χρόνια καριέρας στο βιογραφικό της, έγινε πρόσφατα μαμά για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της Ξένια.

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όμως προτεραιότητά της είναι πάντα οι άνθρωποι που αγαπά.

Σταματίνα Τσιμτσιλή

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και 26 χρόνια, έχοντας κάνει τα πρώτα της βήματα στο τμήμα ειδήσεων.

Έχει αποκτήσει τρία παιδιά με το σύζυγό της Θέμη Σοφό, τη Νάγια (Μάιος 2013), τη Μαίρη (ούνιος 2014) και τον Γιάννη- Εφραίμ (Απρίλιος 2018).

Φαίη Σκορδά

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη μικρή οθόνη το 2004, παρουσιάζοντας εκπομπή στο Μακεδονία TV.

Είναι μητέρα δύο αγοριών, του Γιάννη και του Δημήτρη, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιάγκα.

Σίσσυ Χρηστίδου

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και 25 χρόνια, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία το 2001.

Η Σίσσυ Χρηστιδου έχει αποκτήσει δυο γιούς με τον πρώην σύζυγό της Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2019.

Τατιάνα Στεφανίδου

Η Τατιάνα Στεφανίδου βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση περισσότερα από 30 χρόνια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μάλιστα, έχει διαγράψει μια μακρόχρονη πορεία ως παρουσιάστρια ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών.

Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Νικόλα και της Λυδίας, τα οποία έχει αποκτήσει με το σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο.

Ελένη Μενεγάκη

Η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση για 35 χρόνια, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία ως παρουσιάστρια και ηθοποιός το 1991.

Η Ελένη Μενεγάκη έχει συνολικά τέσσερα παιδιά. Από το γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο απέκτησε τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια, ενώ από το γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο απέκτησε τη Μαρίνα.

