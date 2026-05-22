Γυναίκες λαμπερές, πετυχημένες, διάσημες και ταυτόχρονα μητέρες, οι οποίες έχουν καταφέρει να ισορροπήσουν και να συνδυάσουν τη μητρότητα με την αξιοσημείωτη πορεία τους στον χώρο της τηλεόρασης.

Πρόσφατα, η Ζήνα Κουτσελίνη, η οποία διανύει συνολικά πάνω από 30 χρόνια επαγγελματικής πορείας στην ελληνική τηλεόραση, δημοσίευσε μία φωτογραφία από το παρελθόν στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, γράφοντας: «Από τις πρώτες φωτογραφήσεις όταν ακόμη ήμουν πίσω από τις κάμερες και σχεδίαζα αλλιώς…»

Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει μια κόρη, την Έμμα (Ευσταθία-Μαρία), την οποία απέκτησε με τον σύζυγό της Αντώνη Παπασταθόπουλο.

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία έχει επιτυχημένη τηλεοπτική πορεία και πάνω από 20 χρόνια καριέρας στο βιογραφικό της, έγινε πρόσφατα μαμά για πρώτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο την κόρη της Ξένια.

Η Κατερίνα Καινούργιου το 2009 / Φωτογραφία: NDP

Η γνωστή παρουσιάστρια έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, όμως προτεραιότητά της είναι πάντα οι άνθρωποι που αγαπά.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και 26 χρόνια, έχοντας κάνει τα πρώτα της βήματα στο τμήμα ειδήσεων.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή το 2008 / Φωτογραφία: NDP

Έχει αποκτήσει τρία παιδιά με το σύζυγό της Θέμη Σοφό, τη Νάγια (Μάιος 2013), τη Μαίρη (ούνιος 2014) και τον Γιάννη- Εφραίμ (Απρίλιος 2018).

Η Φαίη Σκορδά βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη μικρή οθόνη το 2004, παρουσιάζοντας εκπομπή στο Μακεδονία TV.

Η Φαίη Σκορδά το 2007 / Φωτογραφία: NDP

Είναι μητέρα δύο αγοριών, του Γιάννη και του Δημήτρη, τα οποία απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Γιώργο Λιάγκα.

Η Σίσσυ Χρηστίδου βρίσκεται στην τηλεόραση εδώ και 25 χρόνια, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία το 2001.

Η Σίσσυ Χρηστίδου το 2006 / Φωτογραφία: NDP

Η Σίσσυ Χρηστιδου έχει αποκτήσει δυο γιούς με τον πρώην σύζυγό της Θοδωρή Μαραντίνη, με τον οποίο πήρε διαζύγιο το 2019.

Η Τατιάνα Στεφανίδου βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση περισσότερα από 30 χρόνια, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της ως δημοσιογράφος στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Μάλιστα, έχει διαγράψει μια μακρόχρονη πορεία ως παρουσιάστρια ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών.

Η Τατιάνα Στεφανίδου το 2007 / Φωτογραφία: NDP

Είναι μητέρα δύο παιδιών, του Νικόλα και της Λυδίας, τα οποία έχει αποκτήσει με το σύζυγό της, Νίκο Ευαγγελάτο.

Η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται στην ελληνική τηλεόραση για 35 χρόνια, ξεκινώντας την επαγγελματική της πορεία ως παρουσιάστρια και ηθοποιός το 1991.

Η Ελένη Μενεγάκη το 1994 / Φωτογραφία: NDP

Η Ελένη Μενεγάκη έχει συνολικά τέσσερα παιδιά. Από το γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο απέκτησε τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια, ενώ από το γάμο της με τον Μάκη Παντζόπουλο απέκτησε τη Μαρίνα.