Κέλλυ Βρανάκη για Eurovision: «Η ομάδα του Akyla δεν του φούσκωσε τα μυαλά»

Όσα είπε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Ελλάδας

Δείτε όσα είπε η Κέλλυ Βρανάκη στο Breakfast@Star

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κέλλυ Βρανάκη, απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Eurovision, υποστηρίζει τον Akyla μετά το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι δεν χρειαζόταν να ζητήσει συγγνώμη.
  • Διαψεύδει φήμες ότι η ομάδα του Akyla του 'φούσκωσε τα μυαλά' με υπερβολικές προσδοκίες.
  • Η Βρανάκη εκφράζει την ικανοποίησή της για την εμφάνιση του Akyla, σημειώνοντας ότι υπήρξε καλή ανταπόκριση από το κοινό.
  • Αναγνωρίζει ότι η αρνητική κριτική την πληγώνει, αλλά έχει μάθει να την διαχειρίζεται καλύτερα.
  • Δεν έχει γίνει επίσημη συζήτηση για τη συνέχιση της συνεργασίας της με την ΕΡΤ, αλλά επιθυμεί να εξεταστεί το νέο πλαίσιο.

Την Κέλλυ Βρανάκη, την απεσταλμένη της ΕΡΤ στη Βιέννη για την Eurovision, συνάντησε ο Ηλίας Σκουλάς με την κάμερα του Breakfast@Star.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τις σκέψεις της για την έντονη αυτή περίοδο και τη στάση του Akyla μετά το αποτέλεσμα. Παρά τη μεγάλη διάρκεια και την πίεση των δεκαεπτά ημερών, η επιστροφή της αφήνει την αίσθηση μιας γρήγορης ανάσας, ενώ η ίδια στάθηκε στο πλευρό του καλλιτέχνη.

Σχετικά με τη δημόσια συγγνώμη και τη στεναχώρια που εξέφρασε ο Ακύλας, η Κέλλυ Βρανάκη επισημαίνει ότι δεν υπήρχε κανένας πραγματικός λόγος για να απολογηθεί. «Δεν ήταν ωραίο με την έννοια ότι δε χρειαζόταν το παιδί αυτό να ζητήσει συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι μόνο ο τρόπος που το χειρίστηκε δείχνει την ποιότητά του ως άνθρωπος, γιατί έτσι είναι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πήγαμε όντως με φόρα. Όντως, γιατί το τραγούδι άρεσε, άρεσε εδώ, άρεσε και στους ξένους. Εγώ το έβλεπα και στο media center. Εγώ το έλεγα και πρώτη ήμουν... συγκρατημένη αισιοδοξία. Κι επίσης έλεγα ότι όλα ανατρέπονται πάνω στη σκηνή της Eurovision», δήλωσε.

Αναφορικά με τα στοιχήματα και τα προγνωστικά που συνόδευαν τον Ακύλα από το promo tour, ξεκαθαρίζεται ότι η ομάδα δεν είχε πάθει εμμονή με αυτά, αλλά προφανώς παρακολουθούσε τις τάσεις. Η Κέλλυ Βρανάκη διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες που ήθελαν τους συνεργάτες του να του έχουν «φουσκώσει τα μυαλά» με υπερβολικές προσδοκίες: «Δεν ισχύει αυτό. Απλά πραγματικά από την ώρα που πατήσαμε και το πόδι μας στη Βιέννη έβλεπα μια φοβερή ανταπόκριση από τον κόσμο. Δεν θεωρώ ότι πήγαμε και άσχημα. Ήμασταν στη δεκάδα, κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Μπορεί και πρώτοι να ήμασταν κάποιοι να είχαν κάτι να πουν. Οπότε αυτό θεωρώ εγώ, ότι κάποιες φορές λέγονται πράγματα απλά για να λέγονται».

Η ίδια παραδέχεται ότι η αρνητική κριτική απέναντι στην προσπάθεια νέων ανθρώπων την πληγώνει, καθώς το έχει βιώσει και η ίδια στο παρελθόν, ειδικά στις αρχές της χρονιάς. Ωστόσο, πλέον έχει μάθει να διαχειρίζεται τα σχόλια με μεγαλύτερη ωριμότητα και να μην τα αφήνει να την επηρεάζουν προσωπικά.

Όσο για το επαγγελματικό της μέλλον και τη συνέχεια της συνεργασίας της με την ΕΡΤ, η Κέλλυ Βρανάκη αναφέρει ότι δεν έχει γίνει ακόμα κάποια επίσημη κουβέντα, αλλά η πρόθεσή της είναι να καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων για να εξεταστεί το νέο πλαίσιο.

