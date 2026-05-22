Τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς, με τον δημιουργό να μιλάει για τον νέο κύκλο του Maestro.

Οπως αποκάλυψε αυτή την περίοδο, η ομάδα βρίσκεται στην τελική φάση των γυρισμάτων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε δέκα ημέρες. Αν και υπήρχε η αίσθηση ότι ο νέος κύκλος θα έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο, ο δημιουργός ξεκαθαρίζει ότι το ραντεβού με το κοινό μετατίθεται για λίγο αργότερα, συγκεκριμένα προς τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι αυτό το κεφάλαιο θα σημάνει και το οριστικό φινάλε της ιστορίας.

Για τον ίδιο, το Maestro είναι ένα βαθιά προσωπικό εγχείρημα, ένα «δικό του παιδί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η επιτυχία της σειράς, ωστόσο, δεν είναι τυχαία. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποντάρει πολλά στη χημεία της ομάδας. «Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση πάντα ήμουν, αλλά ειδικά φέτος, όχι φέτος, τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια, πολύ, πολύ τυχερός με το κάστινγκ αυτό», τόνισε.

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει και στο κεφάλαιο Netflix. Η ανταπόκριση του παγκόσμιου κοινού λειτουργεί ως μια σπουδαία επιβράβευση. «Είναι καλό το ότι υπάρχει μια ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε εκατόν ογδόντα χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι κι ευτυχείς με όλο αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία», είπε.

Όσο για το τι να περιμένουμε στη συνέχεια; Παρά τα spoilers που έχουν κυκλοφορήσει, ο δημιουργός κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και κλείνει τη συζήτηση δίνοντας το στίγμα του νέου κύκλου του Maestro με μία και μόνο λέξη: «Ανίκητος».

