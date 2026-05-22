Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι... ανίκητος!»

Όσα αποκάλυψε μιλώντας στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.05.26 , 13:54 1% Club: Η Νατάσα Κουβελά βάζει τα... γυαλιά στον Σταύρο Βαρθαλίτη
22.05.26 , 13:42 Άση Μπήλιου: Σαββατοκύριακο με απρόοπτα σε επικοινωνία & μετακινήσεις
22.05.26 , 13:36 Ελεονώρα Μελέτη: «Για πολλούς πολιτικούς είμαι η "πρωινατζού"»
22.05.26 , 13:30 Καλλιτεχνική έκθεση Íchni ΙΙ, με δωρεάν είσοδο, στις 26 Μαρτίου
22.05.26 , 13:09 DENZA Chopard Z9GT: Ένα κόσμημα στο Φεστιβάλ των Καννών
22.05.26 , 13:00 Χούλα χουπ για απώλεια βάρους: ο διασκεδαστικός τρόπος να κάψεις θερμίδες
22.05.26 , 12:58 Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ 3χρονη - «Υποψία για κακοποιήσεις»
22.05.26 , 12:46 Πώς ήταν 7 διάσημες Ελληνίδες παρουσιάστριες στην αρχή της καριέρας τους
22.05.26 , 12:37 Τζώρτζια Συρίχα: «Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στην τηλεόραση»
22.05.26 , 12:36 Καιρός: «Τα χειρότερα έρχονται τις επόμενες ώρες»
22.05.26 , 12:31 Φτιάξτε αυθεντικό πιροσκί με την κλασική συνταγή του Γιώργου Ρήγα
22.05.26 , 12:29 Stars System: Η επρροή της Πανσελήνου και η απαιτητική όψη Άρη-Πλουτωα
22.05.26 , 12:22 Τηλεοπτική πειρατεία: Μοίραζε παράνομα συνδρομητικά κανάλια
22.05.26 , 12:08 Sports Party για το Final Four της Euroleague από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
22.05.26 , 11:58 Δύο δυνατές παίκτριες έρχονται στο Lingo - Ενθουσιασμένος ο Νίκος Μουτσινάς
Κοσιώνη: Οι ευχές στον Κώστα Μπακογιάννη - «Σε ευχαριστώ για όλα άντρα μου»
Πάνος Τελάλης: Η ηλικία, η σύντροφος και η συμμετοχή στο MasterChef 10
Αργυρός: Το πάρτι για τα γενέθλιά του- Το φιλί με τη Νίκα & οι καλεσμένοι
Οικονομάκου: «Θέλαμε να κρατήσουμε τον γάμο για οικογένεια και φίλους»
Σία Κοσιώνη: «Θα κάνει εκπομπή με 12 επεισόδια» - Τι ζήτησε από τον ΑΝΤ1
Αθηνά Οικονομάκου: Τα κοτσιδάκια της μικρής Σιέννα έκλεψαν την παράσταση
Απόστολος Ρουβάς: «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»
Μίρκα Παπακωνσταντίνου: «Θα ήθελα να είχα ένα παιδί από τον Δάνη Κατρανίδη»
MasterChef Silver Week: Ο παίκτης που πήρε το 2ο εισιτήριο για τον τελικό
Τζώρτζια Συρίχα: «Ήταν τηλεοπτική βόμβα. Στον ΑΝΤ1 επικρατεί πανικός»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στην κάμερα του Breakfast@Star

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ανακοίνωσε ότι ο νέος κύκλος του Maestro βρίσκεται στην τελική φάση γυρισμάτων και θα ολοκληρωθεί σε δέκα ημέρες.
  • Η πρεμιέρα του νέου κύκλου μετατίθεται για Νοέμβριο ή Δεκέμβριο, αντί του Οκτωβρίου.
  • Ο νέος κύκλος θα είναι το οριστικό φινάλε της σειράς, που θεωρεί προσωπικό του εγχείρημα.
  • Η σειρά έχει ταξιδέψει σε 180 χώρες, με θετική ανταπόκριση από το διεθνές κοινό.
  • Ο Παπακαλιάτης περιγράφει τον νέο κύκλο ως 'ανίκητο' και τονίζει τη σημασία της χημείας μεταξύ των ηθοποιών.

Τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη συνάντησε η κάμερα του Breakfast@Star κι ο Ηλίας Σκουλάς, με τον δημιουργό να μιλάει για τον νέο κύκλο του Maestro.

Maestro: Η Μαρία Καβογιάννη στην αγκαλιά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη

Οπως αποκάλυψε αυτή την περίοδο, η ομάδα βρίσκεται στην τελική φάση των γυρισμάτων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε δέκα ημέρες. Αν και υπήρχε η αίσθηση ότι ο νέος κύκλος θα έκανε πρεμιέρα τον Οκτώβριο, ο δημιουργός ξεκαθαρίζει ότι το ραντεβού με το κοινό μετατίθεται για λίγο αργότερα, συγκεκριμένα προς τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι αυτό το κεφάλαιο θα σημάνει και το οριστικό φινάλε της ιστορίας.

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι... ανίκητος!»

Για τον ίδιο, το Maestro είναι ένα βαθιά προσωπικό εγχείρημα, ένα «δικό του παιδί», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Η επιτυχία της σειράς, ωστόσο, δεν είναι τυχαία. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ποντάρει πολλά στη χημεία της ομάδας. «Νομίζω οι χημείες των ηθοποιών πάντα παίζουν ρόλο στην τηλεόραση και οι σχέσεις και οι χαρακτήρες. Και στην προκειμένη περίπτωση πάντα ήμουν, αλλά ειδικά φέτος, όχι φέτος, τα τελευταία τρία τέσσερα χρόνια, πολύ, πολύ τυχερός με το κάστινγκ αυτό», τόνισε. 

Χάρις Αλεξίου: Η φωτογραφία που δημοσίευσε από τα γυρίσματα του Maestro

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: «Ο νέος κύκλος του Maestro θα είναι... ανίκητος!»

Η κουβέντα δεν θα μπορούσε να μην πάει και στο κεφάλαιο Netflix. Η ανταπόκριση του παγκόσμιου κοινού λειτουργεί ως μια σπουδαία επιβράβευση. «Είναι καλό το ότι υπάρχει μια ελληνική σειρά η οποία έχει ταξιδέψει σε εκατόν ογδόντα χώρες. Είναι καλό το ότι τη βλέπουν στο εξωτερικό. Είναι καλό ότι πάει καλά στο εξωτερικό, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ικανοποιημένοι κι ευτυχείς με όλο αυτό, με όλη αυτή τη συγκυρία», είπε.

Κλέλια Ανδριολάτου: Ανατροπές, νέα πρόσωπα και suspense στο Maestro

Όσο για το τι να περιμένουμε στη συνέχεια; Παρά τα spoilers που έχουν κυκλοφορήσει, ο δημιουργός κρατάει κλειστά τα χαρτιά του και κλείνει τη συζήτηση δίνοντας το στίγμα του νέου κύκλου του Maestro με μία και μόνο λέξη: «Ανίκητος».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
MAESTRO
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top