Τριπλή καραμπόλα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ένας 56χρονος, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στη συμβολή της με την Αλκυονίδων στην Αγία Μαρίνα όταν τρία αυτοκίνητα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά.
Ο 56χρονος οδηγός ενός εκ των τριών αυτοκινήτων μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου οι γιατροί καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.
Οι άλλοι δύο οδηγοί φέρουν πολύ ελαφρά τραύματα και η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία.