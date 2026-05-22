Η πρόγνωση του καιρού για σήμερα από τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου.

Βροχερός θα είναι και σήμερα, Παρασκευή ο καιρός, κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο, όπου αναμένονται και σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στην υπόλοιπη χώρα θα εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμιαία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά σχεδόν αίθριος. Από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες και στη δυτική Πελοπόννησο το μεσημέρι - απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως το μεσημέρι - απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τις απογευματινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23-05-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και σποραδικές καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι - απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-05-2026

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.