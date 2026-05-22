Στην Αθήνα έφτασε χθες το απόγευμα η πριγκίπισσα Άννα, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο από τη Μάχη της Κρήτης.
Η αυτής βασιλική υψηλότητα έφτασε στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, αντιναύαρχο σερ Τιμ Λόρενς και την υποδέχθηκαν η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και ο Βρετανός πρέσβης Μάθιου Λοτζ.
Η πριγκίπισσα Άννα θα παραμείνει στην Ελλάδα μέχρι την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, σε μία επίσκεψη με ισχυρό συμβολικό και διπλωματικό χαρακτήρα που συνδέεται άμεσα με την ιστορική μνήμη της Μάχης της Κρήτης, αλλά και τις διαχρονικές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου.
Το πρόγραμμα της επίσκεψης της πριγκίπισσας Άννας
Η πριγκίπισσα Άννα σήμερα το πρωί στις 10:30 θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Η συνάντηση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η βρετανική βασιλική οικογένεια διατηρεί στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Ελλάδα, ενώ η ίδια η πριγκίπισσα Άννα έχει συμμετάσχει και στο παρελθόν σε εκδηλώσεις με ιστορικό και στρατιωτικό χαρακτήρα.
Στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου θα ενημερωθεί για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου, για τις διαδικασίες εθνικής ετοιμότητας και για τον συντονισμό που πραγματοποιείται σε περιπτώσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών.
Το μεσημέρι θα παρακαθίσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν της που διοργανώνει η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, μαζί με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.
Το Σάββατο και την Κυριακή η πριγκίπισσα Άννα θα μεταβεί στα Χανιά, όπου θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.
Θα παραστεί σε επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Μάλεμε για τους πεσόντες της 30ής και 33ης Μοίρας της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, ενώ θα συμμετάσχει και στην καθιερωμένη τελετή στο Συμμαχικό Κοιμητήριο της Σούδας, που διοργανώνεται κάθε χρόνο από τη βρετανική πρεσβεία.
Στην έναρξη της τελετής θα πραγματοποιηθεί τιμητική διέλευση αεροσκαφών της 30ής Μοίρας και των διάσημων Red Arrows της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας, προσδίδοντας ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό στις εκδηλώσεις μνήμης.
Κατά την παραμονή της στην Κρήτη, η πριγκίπισσα Άννα θα συναντήσει απογόνους Κρητικών που συμμετείχαν στις μάχες του 1941 αλλά και Βρετανούς απόστρατους που έχουν επιλέξει το νησί ως τόπο διαμονής.
Την Κυριακή θα παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Χανίων, καθώς και στην παρέλαση σημαιοφόρων παραδοσιακών συλλόγων.
Στο πρόγραμμά της περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, όπου θα ξεναγηθεί σε εκθέματα που σχετίζονται με τη Μάχη της Κρήτης και τη συμμετοχή των συμμαχικών δυνάμεων στις επιχειρήσεις του 1941.