Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Μαΐου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

22.05.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 22 Μαΐου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Αιμιλίου και Κάστου και Αγίου Κοδράτου μάρτυρος.

Μάρτυρας της χριστιανισμού, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Εκκλησία  στις 22 Μαΐου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αιμίλιος και Αιμιλία.

Ο Αιμίλιος μαρτύρησε μαζί με τον Κάστο το 251 στην Καρχηδόνα επί Σεπτιμίου Σεβήρου, παρότι στην αρχή λύγισαν και αλλαξοπίστησαν. Ο Άγιος Κυπριανός υμνεί το ακλόνητο της πίστης τους στο έργο του «Περί πεπτωκότων» (De Lapsis, 13) και ο Ιερός Αυγουστίνος έγραψε ειδική ομιλία με τίτλο «In die natali martyrum Casti et Aemili» («Στη γενέθλια ημέρα των μαρτύρων Κάστου και Αιμιλίου»).

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αιμίλιος, Μίλιος
  • Αιμιλία, Εμιλία, Έμιλυ, Έμμα, Μίλια
  • Κόδρος
  • Κόδρα


Ο ήλιος θα ανατείλει στις 06:09 και θα δύσει στις 20:34. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 14 ώρες 25 λεπτά.

Σελήνη 6.3 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας

Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώθηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικιλότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών είναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.

Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Ο επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρκούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα - καρέτα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυνο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

