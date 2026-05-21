Το Ιράν ξεκαθαρίζει στην Ουάσινγκτον ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο, η πρώτη ύλη για την κατασκευή πυρηνικού όπλου, δεν πρόκειται να φύγει από τη χώρα. Αυτή είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η σαφής εντολή του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπά Χαμενεΐ. Τινάζει έτσι στον αέρα βασικό σκέλος του αμερικανικού σχεδίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί την παράδοση του ουρανίου βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. Αυτό έχει τάξει και στους Ισραηλινούς. Πριν από λίγο, μιλώντας σε δημοσιογράφους, απάντησε στον Χαμενεΐ ότι θα βεβαιωθεί πως το Ιράν δεν μπορεί να κρατήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο. «Οι ΗΠΑ θα το πάρουν για να το καταστρέψουν», δήλωσε.

Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζονται οι παρασκηνιακές επαφές Ουάσινγκτον – Τεχεράνης για μια συμφωνία. Στο Ισραήλ, όμως, επικρατεί έντονος εκνευρισμός.

Οργισμένος ο Νετανιάχου

Εκρηκτικό ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα Τραμπ – Νετανιάχου. Πληροφορίες αναφέρουν πως «σηκώθηκαν οι τρίχες της κεφαλής» του Νετανιάχου από την οργή, καθώς θεωρεί ότι ο Τραμπ δίνει χρόνο στην Τεχεράνη αντί να προχωρήσει σε πιο σκληρή γραμμή.

Ο Τραμπ, πάντως, δείχνει ποιος έχει το πάνω χέρι, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι θέλω εγώ».

