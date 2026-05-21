Η Ελένη Μενεγάκη έχει την ονομαστική της εορτή και από τις πρώτες κιόλας ώρες της ημέρας το Instagram της γέμισε με ευχές, μηνύματα αγάπης και καρδιές από φίλους, συνεργάτες αλλά και χιλιάδες followers που την ακολουθούν πιστά εδώ και χρόνια.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που παραμένει μία από τις πιο λαμπερές και διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, θέλησε να απαντήσει δημόσια σε όσους τη σκέφτηκαν αυτή την ξεχωριστή ημέρα. Έτσι, δημοσίευσε μία άκρως εντυπωσιακή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα ζεστό και τρυφερό μήνυμα.

«Χρόνια πολλά σε όλους μας και ευχαριστώ πολύ για κάθε μήνυμα, σκέψη και ευχή σήμερα ❤️», έγραψε χαρακτηριστικά η Ελένη Μενεγάκη, με τους διαδικτυακούς της φίλους να σπεύδουν ξανά στα σχόλια για να της ευχηθούν.

Η φωτογραφία που επέλεξε να ανεβάσει δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη. Η παρουσιάστρια πόζαρε με ένα από τα πιο elegant και θηλυκά looks των τελευταίων μηνών, αποπνέοντας διακριτική πολυτέλεια και απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Με τα ξανθά μαλλιά της χτενισμένα σε χαλαρούς κυματισμούς που έπεφταν απαλά στους ώμους της, η Ελένη Μενεγάκη υιοθέτησε ένα glam αλλά ταυτόχρονα φυσικό beauty look. Το μακιγιάζ της κινήθηκε σε γήινους και λαμπερούς τόνους, με έντονο eyeliner, nude χείλη και φωτεινή επιδερμίδα που ανέδειξαν τα χαρακτηριστικά της.

Το outfit της συνδύαζε κομψότητα και θηλυκότητα, καθώς επέλεξε ένα σατέν lingerie-style top σε βαθιά σοκολατί απόχρωση, με λεπτομέρειες από δαντέλα που χάριζαν μία πιο ρομαντική και sophisticated αισθητική. Τα χρυσά κοσμήματα ολοκλήρωσαν ιδανικά την εμφάνισή της, με το statement κολιέ γεμάτο charms και το matching bracelet να δίνουν extra fashion πόντους στο look της.

Οι followers της δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν πόσο ανανεωμένη, λαμπερή και γοητευτική δείχνει, με αρκετούς να γράφουν πως η Ελένη Μενεγάκη παραμένει «η βασίλισσα της ελληνικής τηλεόρασης».

Άλλωστε, κάθε της ανάρτηση καταφέρνει να γίνεται θέμα συζήτησης, αφού η ίδια γνωρίζει πάντα πώς να συνδυάζει τη φινέτσα με τη φυσικότητα, διατηρώντας αναλλοίωτη τη σχέση αγάπης που έχει χτίσει με το κοινό της όλα αυτά τα χρόνια.