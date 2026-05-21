Τσίπρας: Η προαναγγελία για το κόμμα του με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (βίντεο Star)

Με μια ποδοσφαιρική φανέλα που παραπέμπει ευθέως στη Μπαρτσελόνα και με τον αριθμό «26» στην πλάτη - ημερομηνία κατά την οποία θα παρουσιαστεί το νέο του κόμμα - ο Αλέξης Τσίπρας στέλνει το μήνυμα ότι η ομάδα του βρίσκεται ήδη σε πλήρη κινητοποίηση ενόψει της μεγάλης εκδήλωσης της Τρίτης.

«Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα», έγραψε σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, δίνοντας τον τόνο της πολιτικής επανεκκίνησης που ετοιμάζει.

Η αγάπη για τη Μπαρτσελόνα και ο συμβολισμός

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει κρύψει ποτέ την ιδιαίτερη σχέση του με τη FC Barcelona. Η επιλογή της φανέλας μόνο τυχαία δεν θεωρείται, καθώς η καταλανική ομάδα κατέκτησε πρόσφατα το πρωτάθλημα Ισπανίας.

Η παρομοίωση του Τσίπρα για τον ΣΥΡΙΖΑ και την Μπαρτσελόνα

Μάλιστα, ήδη από το 2023, όταν είχε ερωτηθεί ποια ομάδα θα μπορούσε να θυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, είχε απαντήσει χαρακτηριστικά:

«Θα έλεγα ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Μια ομάδα που έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά. Μια ομάδα που έχει λαϊκή βάση ακόμη και στη διοίκησή της. Αυτό θέλουμε να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ».

Πυρετώδεις προετοιμασίες και… εκπλήξεις

Την εκδήλωση της Τρίτης ετοιμάζει ομάδα εθελοντών, στην οποία συμμετέχουν σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, αλλά και ο γνωστός συνθέτης Σταμάτης Κραουνάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σταμάτης Κραουνάκης έχει γράψει το μουσικό κομμάτι που θα «ντύσει» την εκδήλωση και θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ.

Την ίδια ώρα, οι πολίτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο νέο πολιτικό εγχείρημα θα μπορούν να υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία στο διαδίκτυο.

Ποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θα δώσουν το «παρών»

Από τη διαδικασία των υπογραφών αναμένεται να απουσιάσουν βουλευτές, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία. Ωστόσο, ορισμένοι δηλώνουν ότι θα παραστούν στην εκδήλωση της Τρίτης.

Ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Και την Τρίτη θα είμαι και κάθε μέρα θα είμαι. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα δούμε τι θα κάνουμε με την έδρα».

Από την πλευρά του, ο βουλευτής Συμεών Κεδίκογλου σημείωσε: «Αν και η καρδιά είναι εκεί, για λόγους θεσμικότητας θα ήταν σουρεαλιστικό να παρευρεθώ. Νοητά θα είμαι εκεί».

Αναμονή και εσωκομματικές εντάσεις στον ΣΥΡΙΖΑ

Στην Κουμουνδούρου τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας να διαπιστώσουν εάν ο Αλέξης Τσίπρας θα αφήσει ανοιχτό κάποιο ενδεχόμενο συνεννόησης ή συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε: «Μόνο μια μεγάλη πολιτική δημοκρατική αλλαγή στην Ελλάδα θα μπορέσει να εξασφαλίσει και την τήρηση του Συντάγματος και μια προοδευτική συνταγματική αναθεώρηση».

Την ίδια ώρα, ο Παύλος Πολάκης εμφανίζεται αποφασισμένος ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής στις 6 Ιουνίου, εξαπολύοντας αιχμές μέσω ανάρτησής του: «Σε αυτή την πολιτική συγκυρία, σας πήρε πολύ χρόνο για να αποφασίσετε ότι ο βασικός εχθρός του ΣΥΡΙΖΑ είμαι εγώ;».