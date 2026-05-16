Ο Φάμελλος διέγραψε τον Παύλο Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Τι απαντά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Eκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τίθεται ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου. Είναι η δεύτερη φορά που διαγράφεται.

Πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 24 βουλευτές, τρεις περισσότερους από εκείνη του ΚΚΕ.

Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Πολάκης με ανάρτηση που έκανε στο Facebook είχε εξαπολύσει σφοδρή επίθεση κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Σωκράτης Φάμελος σε ανάρτησή του αναφερόμενος στην ανάρτηση του βουλευτή Χανίων δήλωσε πως ήταν προσβλητική και δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή ενώ έκανε λόγο για αισχρό υπονοούμενο ενώ καταλήγει πως δεν θα επιτρέψει «προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος».

Η ανάρτηση που οδήγησε στην «έξοδο» τον Πολάκη

Στην ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων καλούσε τον κ. Φάμελλο να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή με αφορμή την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, και την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού γράφοντας χαρακτηριστικά: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και την αναποφασιστικότητα».

 

Σ. Φάμελλος: Η προσβλητική ανάρτηση Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του και συνεχίζει λέγοντας:

«Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο.

Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση.

Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση.

Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

