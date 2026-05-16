Δένδιας -Συνέδριο ΝΔ: Δεν Είμαστε Κόμμα Μηχανισμών Εξουσίας

Με μια ομιλία υψηλού πολιτικού συμβολισμού, γεμάτη ιδεολογικές αναφορές, εσωκομματικά μηνύματα αλλά και σαφείς αιχμές για τη φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ επιχειρώντας να επανατοποθετήσει την παράταξη στις παραδοσιακές της αξίες.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε να κινηθεί σε μια γραμμή έντονα πολιτική και λιγότερο κυβερνητική, παρουσιάζοντας πλατφόρμα για το μέλλον, μιλώντας για «κόμμα των πολλών», για «μετριοπάθεια», «θεσμούς», «λογοδοσία» και «καθαρό αξιακό κώδικα», ενώ δεν έλειψαν οι αναφορές που ερμηνεύονται ως έμμεσες βολές προς πρακτικές εξουσίας και επικοινωνιακής διαχείρισης.

