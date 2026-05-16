Το tai chi walking συνδυάζει αρχές του tai chi με το περπάτημα, δίνοντας έμφαση στη στάση, την ισορροπία και την αναπνοή, με πιθανά οφέλη για το στρες, τον ύπνο και τη νοητική λειτουργία.

Για όσες περπατούν ήδη –προς το σχολείο, για δουλειές, γύρω από το πάρκο– η ιδέα ότι η ίδια διαδρομή μπορεί να γίνει πιο ωφέλιμη με μικρές αλλαγές είναι ιδιαίτερα πρακτική. Το tai chi walking δεν ζητά να «χωρέσετε» άλλη μία δραστηριότητα στο πρόγραμμα.

Αντίθετα, σας προτρέπει να δώσετε προσοχή στον τρόπο που κινείστε. Για ανθρώπους που νιώθουν διαρκώς ότι δεν τους φτάνει ο χρόνος, αυτό το στοιχείο είναι καθοριστικό.

Γιατί ακούγεται όλο και περισσότερο

Το tai chi walking είναι μια σύγχρονη προσέγγιση που παντρεύει αρχές από το tai chi με την καθημερινή βόλτα. Η αυξημένη συζήτηση γύρω από αυτό από τον Ιανουάριο δείχνει ότι δεν πρόκειται απλώς για μια παροδική «μόδα» ευεξίας.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου