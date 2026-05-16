Ρεπορτάζ για την νέα υπόθεση παραμέλησης ανηλίκων στους Αγίους Αναργύρους - Βίντεο ΕΡΤ

Μετά το Περιστέρι και στους Αγίους Αναργύρους αποκαλύφθηκε νέα υπόθεση παραμέλησης παιδιών, που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από καταγγελία πολίτη, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. πήγαν σε σπίτι επί της οδού Κερκύρας στους Αγίους Αναργύρους, όπου διέμενε πενταμελής οικογένεια.

Το σπίτι όπου έμεναν τα τρία ανήλικα παιδιά με τους γονείς τους στους Αγίου Αναργύρους - ΕΡΤ

Κατά τον έλεγχό τους διαπίστωσαν ότι τα τρία παιδιά, 7, 5 και τριών ετών, ζούσαν σε εξαιρετικά άσχημες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες πρόκειται για ένα σπίτι τρώγλη, με πάρα πολλές ακαθαρσίες και σκουπίδια, μέσα στις οποίες ζούσαν τα τρία παιδιά. Η μούχλα ήταν έντονη, ενώ δεν υπήρχαν έπιπλα, ούτε καν κρεβάτια για τα παιδιά. Μια έντονη δυσοσμία αναδυόταν από το διαμέρισμα, ενώ τα παιδιά ήταν ατημέλητα, με βρώμικα ρούχα.

Στο σπίτι στους Αγίους Αναργύρους δεν υπήρχαν καν κρεβάτια για τα παιδιά - ΕΡΤ

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο γονείς, 31 και 36 ετών, ενώ τα τρία παιδιά, ένα αγόρι και δύο κορίτσια, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Πριν από δύο χρόνια είχε γίνει ξανά καταγγελία για τους συγκεκριμένους γονείς και η Πρόνοια επισκεπτόταν το σπίτι της οικογένειας.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας.

