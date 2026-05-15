Περιστέρι: «Τα δύο κοριτσάκια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο»

«Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι», λέει η δικηγόρος της οικογένειας

Περιστέρι: Η μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια με τα έξι ανήλικα που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες/ Το Πρωινό

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι γονείς έξι ανήλικων παιδιών καταδικάστηκαν σε 16 μήνες φυλάκιση με αναστολή για άθλιες συνθήκες διαβίωσης στο Περιστέρι.
  • Δύο κορίτσια, 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνες στο σχολείο και παρουσίαζαν σημάδια παραμέλησης.
  • Μαρτυρίες αναφέρουν ότι η οικογένεια ζούσε σε άθλιες συνθήκες και τα παιδιά δεν είχαν επαρκή φαγητό.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας υποστηρίζει ότι οι γονείς είναι αξιοπρεπείς και ότι υπήρχε μισθωτήριο για άλλη κατοικία.
  • Τα παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων με απόφαση του εισαγγελέα ανηλίκων για την επιμέλειά τους.

Καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών με αναστολή οι γονείς των έξι ανήλικων παιδιών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες σε δώμα στο Περιστέρι. Οι γονείς συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη μετά από ανώνυμη καταγγελία. Την ίδια ώρα, μαρτυρία γυναίκας που γνώριζε την οικογένεια σοκάρει. Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό», τα δύο από τα έξι παιδιά, κοριτσάκια ηλικίας 8 και 9 ετών, φορούσαν πάνα στο σχολείο.

Περιστέρι: «Ήταν τόσο βρώμικα που δεν ξεχώριζαν αν ήταν αγόρια ή κορίτσια»

«Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν πάντα εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά, τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, ατημέλητα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία πάνω τους της παραμέλησης. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούταν και μια ψυχολογική πίεση. Για να κάνουν το ο,τιδήποτε, έπρεπε να πάρουν την έγκριση της μητέρας, τη σιωπηλή έγκριση, αυτή με τα μάτια. Ήταν λίγο σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, τα οποία τώρα είναι 9 και 8 ετών, κάπου εκεί πρέπει να είναι, φοράνε ακόμα πάνες. Μέχρι και πολύ πρόσφατα που τους είδα, ναι, φοράνε πάνες», αποκάλυψε η γυναίκα στον Ant1.

Στη συνέχεια, η γυναίκα πρόσθεσε η μητέρα επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο το ότι πως η μεγάλη κόρη θα έπρεπε να επαναλάβει την τάξη στο σχολείο, καθώς τα δύο κοριτσάκια θα ήταν στην ίδια τάξη και δε θα χρειαζόταν επιπλέον διάβασμα στο σπίτι. 

«Όταν χρειάστηκε η μεγάλη, θα επαναλάμβανε τη χρονιά στο σχολείο φέτος, όταν τη ρώτησα, η μαμά το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο, ότι θα είναι η μεγάλη μαζί με τη μικρότερη στην ίδια τάξη, άρα θα έχουν τα ίδια μαθήματα, άρα η ίδια θα έχει λιγότερα μαθήματα να διαβάζει στο σπίτι», συμπλήρωσε. 

Τέλος, ανέφερε πώς μοίραζε το φαγητό η οικογένεια όταν έτρωγαν έξω. «Μια σκηνή που μας ακολουθεί όσους τους είχαμε ζήσει, επισκέπτονταν πάρα πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάτσουν σε τρία διαφορετικά τραπέζια. Κάθονταν οι γονείς σε ένα τραπέζι με τα δύο μικρότερα, τα δύο αγόρια σε ένα άλλο και τα δύο κορίτσια σε ένα άλλο. Παράγγελναν από μια μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοταΐζανε τα δύο μικρά. Τα άλλα παιδάκια στα τραπέζια τους καθόντουσαν χωρίς να κουνιούνται, χωρίς να παραπονιούνται, να δυσανασχετούν, χωρίς φαγητό. Και όταν τελείωναν οι γονείς το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μια μερίδα φαγητό, την οποία τη μοίραζε στα τέσσερα παιδάκια. Αυτό για μένα είναι κακοποίηση», κατέληξε. 

Στην ίδια εκπομπή, μίλησε και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που έμενε η οικογένεια πριν μεταβεί στο δώμα. Όπως περιέγραψε, ο πατέρας ήταν συνεπής στην πληρωμή του ενοικίου, ωστόσο ο ίδιος είχε διαπιστώσει πως υπήρχε έντονη δυσοσμία στο σπίτι από ακαθαρσίες. Σε κάποια επίσκεψη, είδε κούτες από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι και του ζήτησε να καθαρίσει τον χώρο. «Πώς ζείτε εδώ μέσα;», του είχε πει. Ο ιδιοκτήτης σημείωσε επίσης ότι η μητέρα ακουγόταν να βρίζει τα παιδιά μεταμεσονύκτιες ώρες. 

Δικηγόρος οικογένειας: «Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, αυτή την εικόνα μου έδωσαν»

Η δικηγόρος της οικογένειας, Αναστασία Κερχανατζίδου, που ανέλαβε την υπεράσπιση των γονέων μετά από επικοινωνία τους με το γραφείο της, ανέφερε: «Δεν τους γνωρίζω προσωπικά. Ζήτησαν τη βοήθεια μου γι' αυτήν την υπόθεση. Όταν άκουσα για ποια υπόθεση πρόκειται, ήθελα να τους δω από κοντά. Είναι αξιοπρεπέστατοι άνθρωποι, αυτή την εικόνα μου έδωσαν εμένα. Εγώ τους είδα σε συνθήκες δύσκολες, δεδομένου ότι ήταν και κρατούμενοι», είπε χαρακτηριστικά η δικηγόρος στην εκπομπή Το Πρωινό. 

Η κ. Αναστασία Κερχανατζίδου επισήμανε πως το δώμα ήταν ένα προσωρινό μέρος όπου φιλοξενήθηκε η οικογένεια και πως υπάρχει μισθωτήριο για άλλη κατοικία, που δεν ήταν ακόμη διαθέσιμη από τον προηγούμενο ένοικο. Για τις μαρτυρίες περί άθλιων συνθηκών διαβίωσης, απάντησε πως δεν πιστεύει ότι ισχύουν σε απόλυτο βαθμό, «δεδομένου ότι υπήρχε μια επίβλεψη από κοινωνικές υπηρεσίες».

Η ίδια ανέφερε πως ο πατέρας εργαζόταν σε ταχυμεταφορές και συντηρούσε μια 8μελή οικογένεια. «Τα παιδιά δεν ήταν υποσιτισμένα. Όταν μετακόμισε η οικογένεια, δυστυχώς τα μικρότερα παιδιά κόλλησαν γαστρεντερίτιδα και μετά κόλλησε όλη η οικογένεια. Υπήρχε μια τουαλέτα. Κάποιες φορές, οι επιτακτικές βιολογικές ανάγκες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν ταυτόχρονα σε έξι παιδιά. Καθαρίστηκαν στο μέτρο του δυνατού», σημείωσε. 

Το δικαστήριο έκρινε ένοχους τον 37χρονο και την 33χρονη για έκθεση των ανηλίκων σε κίνδυνο. Τα παιδιά από 3 έως 11 ετών παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων, με εντολή του εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίος θα αποφασίσει και για την επιμέλειά τους. Στο παρελθόν, είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια των παιδιών από τους γονείς για κάποιες μέρες.

