Ο Στρατής Λιαρέλης αποχώρησε από τον ANT1 μετά από 30 χρόνια – Η επόμενη μέρα για Κοσιώνη και Παπαδρόσο

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στον ANT1, μετά την αποχώρηση του Στρατή Λιαρέλλη ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στο κανάλι. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση του σταθμού και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονο παρασκήνιο και πολλές συζητήσεις γύρω από την επόμενη ημέρα του ANT1.

Η ομάδα του Breakfast@star σχολίασε τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για μια «τηλεοπτική βόμβα» που αιφνιδίασε τον χώρο.

«30 χρόνια λοιπόν εντεταλμένος σύμβουλος διοίκησης ο Στρατής Λιαρέλλης. Ήταν πραγματικά μία είδηση που μας σόκαρε όλους γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά συνέβαλε σε αυτό που είναι ο ANT1 σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λιλή Πυράκη.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η αποχώρηση δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς ο ίδιος ο Στρατής Λιαρέλης φέρεται να είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ενεργό καθημερινότητα του σταθμού.

«Ο Στρατής Λιαρέλλης ήθελε ο ίδιος να αποχωρήσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα στο οποίο είχε πει και στον Θεοδωρή Κυριακού και στους ανθρώπους της διοίκησης ότι θέλει να κάνει λίγο πίσω, θέλει να ξεκουραστεί», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο ANT1 φέρεται να καθυστερούσε την αποχώρησή του μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο για τη διάδοχη κατάσταση.

«Ο ANT1 τον είχε λίγο στο “περίμενε” σε σχέση με αυτό το αίτημά του μέχρι να βρει τη διάδοχη κατάσταση, μέχρι να βρει τον άνθρωπο που ουσιαστικά θα αντικαταστήσει τον Στρατή Λιαρέλλη».

Όπως αποκαλύφθηκε, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στον σταθμό είναι ο Βασίλης Παπαδρόσος, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στον ANT1 με διευρυμένες αρμοδιότητες.

«Ο Βασίλης Παπαδρόσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα βρεθεί στον ANT1 στη θέση του Διευθυντή Ενημέρωσης, όμως θα έχει διευρυμένο ρόλο και θα αναλάβει και κάποια από τα καθήκοντα του Στρατή Λιαρέλη», συμπλήρωσε η Λιλή.

Την ίδια στιγμή, στο τηλεοπτικό παρασκήνιο συζητιέται έντονα και το όνομα της Σίας Κοσιώνη, με τις φήμες να «φουντώνουν» για πιθανή συνεργασία με τον ANT1 στο μέλλον.

«Ίσως αυτή η εξέλιξη δίνει απαντήσεις και για τη Σία Κοσιώνη. Γιατί λέγαμε πόσο κοντά είναι με τον ANT1 και τι συμβαίνει. Οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ στενές. Οπότε γνωρίζουμε ότι θα την ήθελε μαζί του», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η γνωστή δημοσιογράφος έχει δεχτεί και άλλες επαγγελματικές προτάσεις, ωστόσο η παρουσία ανθρώπων που εμπιστεύεται σε ένα νέο περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Σε κάθε νέο ξεκίνημα μετράει πολύ ένας άνθρωπος να είναι δίπλα σου, που θα νιώθεις ασφάλεια. Η Σία Κοσιώνη είχε πει ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι “αρχηγός”», σχολίασε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ANT1 περνά σε μια νέα εποχή, με αλλαγές τόσο στη διοίκηση όσο και στη συνολική στρατηγική του σταθμού.

«Ο ANT1 είναι σε μία περίοδο που κάνει ένα απόλυτο rebranding. Κάνει στρατηγικές αλλαγές, επαναπροσδιορισμό στελεχών και ανθρώπων. Τα νέα πρόσωπα φέρνουν νέες ιδέες και νέες συνθήκες», είπε η Λιλή Πυράκη κλείνοντας το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

