Αλλαγές στον ANT1 μετά την αποχώρηση Λιαρέλη – Πού «κολλάει» η Σία Κοσιώνη;

Ο ρόλος του Βασίλη Παπαδρόσου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.05.26 , 11:00 Θοδωρής Πανάς: Ο χορευτής της Παπαρίζου σχολιάζει την επιστροφή της λύρας
14.05.26 , 10:58 Πατήσια: Γυναίκα παρασύρθηκε από φιρτηγό
14.05.26 , 10:51 Renault Captur Eco-G turbo 120: Με 1400 χιλιόμετρα αυτονομίας
14.05.26 , 10:49 Ναυάγιο στην Ισπανία για τον Παναθηναϊκό, εκτός Final 4 οι πράσινοι
14.05.26 , 10:44 Papazo: Μιλά για τη συμμετοχή του φίλου του, Akyla, στη Eurovision
14.05.26 , 10:43 Αλλαγές στον ANT1 μετά την αποχώρηση Λιαρέλη – Πού «κολλάει» η Σία Κοσιώνη;
14.05.26 , 10:42 Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
14.05.26 , 09:52 Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
14.05.26 , 09:51 Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών
14.05.26 , 09:38 Ενυδάτωση: Πόσα ποτήρια νερό πρέπει να πίνουμε καθημερινά;
14.05.26 , 09:38 Αντώνης Ρέμος: Η συγκίνηση για τη Μαρινέλλα και η αναφορά στην κόρη του
14.05.26 , 09:29 «Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του», λέει η Μπριζίτ για τον Εμανουέλ Μακρόν
14.05.26 , 09:29 TOYOTA RACING: Δράμα και διπλοί βαθμοί
14.05.26 , 09:15 Ανθή Βούλγαρη: «Λαμπαδιάσαμε!» - Η περιπέτεια πριν βγει στον αέρα
14.05.26 , 09:14 Ηλιούπολη: Αγωνία για τη 17χρονη – «Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»
Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση
Αναστασία Παντούση για Ιωάννη Παπαζήση: «Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά»
Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα
Απόστολος Γκλέτσος: Δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Ιζαμπέλα
Αγοραστή Αρβανίτη:Οι σπουδές, τα παιδιά & ο γάμος με τον Θανάση Τσαλταμπάση
Πέθανε ο δημοσιογράφος Θωμάς Μαρκόπουλος σε ηλικία 34 ετών
Ηλιούπολη: Αγωνία για τη 17χρονη – «Δεν υπήρχε κάποιο σημάδι»
Ετεοκλής για ακρωτηριασμό Σταύρου: «H επόμενη μέρα δεν είναι μία ίδια ζωή»
Περιστέρι: Τα έξι παιδιά ζούσαν σε 27 τ.μ μέσα σε ακαθαρσίες και σκουπίδια
Τα 4 ζώδια που θα ευνοηθούν πάρα πολύ από την τυχερή Νέα Σελήνη στον Ταύρο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ο Στρατής Λιαρέλης αποχώρησε από τον ANT1 μετά από 30 χρόνια – Η επόμενη μέρα για Κοσιώνη και Παπαδρόσο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποχώρηση Στρατή Λιαρέλλη από τον ANT1 μετά από 30 χρόνια, προκαλώντας έντονο παρασκήνιο.
  • Η αποχώρηση ήταν επιθυμία του Λιαρέλλη, που ήθελε να ξεκουραστεί και είχε ενημερώσει τη διοίκηση.
  • Ο Βασίλης Παπαδρόσος αναλαμβάνει διευθυντικός ρόλος στον ANT1, αντικαθιστώντας τον Λιαρέλλη.
  • Φήμες για πιθανή συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ANT1, λόγω των στενών σχέσεων με τον Παπαδρόσο.
  • Ο ANT1 προχωρά σε στρατηγικές αλλαγές και rebranding, με νέα πρόσωπα και ιδέες.

Ραγδαίες φαίνεται πως είναι οι εξελίξεις στον ANT1, μετά την αποχώρηση του Στρατή Λιαρέλλη ύστερα από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας στο κανάλι. Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση του σταθμού και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε έντονο παρασκήνιο και πολλές συζητήσεις γύρω από την επόμενη ημέρα του ANT1.

Η ομάδα του Breakfast@star σχολίασε τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για μια «τηλεοπτική βόμβα» που αιφνιδίασε τον χώρο.

Στρατής Λιαρέλλης: Μετά από 30 χρόνια αποχώρησε από τον ΑΝΤ1

«30 χρόνια λοιπόν εντεταλμένος σύμβουλος διοίκησης ο Στρατής Λιαρέλλης. Ήταν πραγματικά μία είδηση που μας σόκαρε όλους γιατί είναι ένας άνθρωπος που πραγματικά συνέβαλε σε αυτό που είναι ο ANT1 σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Λιλή Πυράκη.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η αποχώρηση δεν προέκυψε ξαφνικά, καθώς ο ίδιος ο Στρατής Λιαρέλης φέρεται να είχε εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να αποχωρήσει από την ενεργό καθημερινότητα του σταθμού.

Κοσιώνη: “Είναι μία δύσκολη στιγμή για μένα, τώρα ακούτε και την καρδιά μου

«Ο Στρατής Λιαρέλλης ήθελε ο ίδιος να αποχωρήσει. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα στο οποίο είχε πει και στον Θεοδωρή Κυριακού και στους ανθρώπους της διοίκησης ότι θέλει να κάνει λίγο πίσω, θέλει να ξεκουραστεί», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο ANT1 φέρεται να καθυστερούσε την αποχώρησή του μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο πρόσωπο για τη διάδοχη κατάσταση.

Ο Στρατής Λιαρέλης αποχώρησε από τον ΑΝΤ1 μετά από 30 χρόνια

«Ο ANT1 τον είχε λίγο στο “περίμενε” σε σχέση με αυτό το αίτημά του μέχρι να βρει τη διάδοχη κατάσταση, μέχρι να βρει τον άνθρωπο που ουσιαστικά θα αντικαταστήσει τον Στρατή Λιαρέλλη».

Όπως αποκαλύφθηκε, ο άνθρωπος που αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στον σταθμό είναι ο Βασίλης Παπαδρόσος, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στον ANT1 με διευρυμένες αρμοδιότητες.

«Ο Βασίλης Παπαδρόσος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα βρεθεί στον ANT1 στη θέση του Διευθυντή Ενημέρωσης, όμως θα έχει διευρυμένο ρόλο και θα αναλάβει και κάποια από τα καθήκοντα του Στρατή Λιαρέλη», συμπλήρωσε η Λιλή.

Την ίδια στιγμή, στο τηλεοπτικό παρασκήνιο συζητιέται έντονα και το όνομα της Σίας Κοσιώνη, με τις φήμες να «φουντώνουν» για πιθανή συνεργασία με τον ANT1 στο μέλλον.

«Ο ΣΚΑΪ δεν ήθελε να μιλήσει με τη Σία Κοσιώνη» - Οι συζητήσεις με τον ΑΝΤ1

«Ίσως αυτή η εξέλιξη δίνει απαντήσεις και για τη Σία Κοσιώνη. Γιατί λέγαμε πόσο κοντά είναι με τον ANT1 και τι συμβαίνει. Οι σχέσεις τους είναι πάρα πολύ στενές. Οπότε γνωρίζουμε ότι θα την ήθελε μαζί του», σχολιάστηκε χαρακτηριστικά.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν επίσης ότι η γνωστή δημοσιογράφος έχει δεχτεί και άλλες επαγγελματικές προτάσεις, ωστόσο η παρουσία ανθρώπων που εμπιστεύεται σε ένα νέο περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο.

«Σε κάθε νέο ξεκίνημα μετράει πολύ ένας άνθρωπος να είναι δίπλα σου, που θα νιώθεις ασφάλεια. Η Σία Κοσιώνη είχε πει ότι ο Βασίλης Παπαδρόσος είναι “αρχηγός”», σχολίασε με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου.

Το μόνο βέβαιο είναι πως ο ANT1 περνά σε μια νέα εποχή, με αλλαγές τόσο στη διοίκηση όσο και στη συνολική στρατηγική του σταθμού.

«Ο ANT1 είναι σε μία περίοδο που κάνει ένα απόλυτο rebranding. Κάνει στρατηγικές αλλαγές, επαναπροσδιορισμό στελεχών και ανθρώπων. Τα νέα πρόσωπα φέρνουν νέες ιδέες και νέες συνθήκες», είπε η Λιλή Πυράκη κλείνοντας το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΣΤΡΑΤΗΣ ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ
 |
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΡΟΣΟΣ
 |
ANT1
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top