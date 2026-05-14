Κοινωνικός Τουρισμός: Είναι οριστικό - Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα

Όσοι απορρίφθηκαν μπορούν να καταθέσουν ένσταση ηλεκτρονικά

Πηγή: Φωτογραφία AI
Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού: Δικαιούχοι - Αιτήσεις - Διανυκτερεύσεις

Είναι οριστικό. Αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, η ΔΥΠΑ προγραμματίζει να ανακοινώσει τα προσωρινά αποτελέσματα ωφελούμενων του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού. 

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στον επίσημο ιστότοπο της ΔΥΠΑ και χιλιάδες πολίτες που έκαναν αίτηση θα δουν αν τελικά εξασφάλισαν μια από τις 300.000 επιταγές για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. 

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ: Ρεκόρ αιτήσεων για τα voucher διακοπών

Φέτος το ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «έσπασε» κάθε προηγούμενο ρεκόρ, καθώς υποβλήθηκαν συνολικά 816.646 αιτήσεις. Γι’ αυτό άλλωστε καθυστέρησε η διαδικασία ελέγχου, μοριοδότησης και κατάταξης των υποψηφίων, αφού ο όγκος των δεδομένων που έπρεπε να διασταυρωθούν ήταν τεράστιος. 

Με το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού οι δικαιούχοι θα λάβουν ένα voucher που θα τους εξασφαλίζει έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας. 

Συγκεκριμένα παρέχονται 6 δωρεάν διανυκτερεύσεις για όλες τις περιοχές τις Ελλάδας. Αν κάποιος από τους δικαιούχους επιλέξει για τις διακοπές του τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, στη Σάμο ή τη Ρόδο, οι δωρεάν διανυκτερεύσεις αυξάνονται σε 10. Τέλος 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις θα έχουν όσοι επιλέξουν κατάλυμα στη βόρεια Εύβοια, τη Θεσσαλία και τον Έβρο. 

Παράλληλα προβλέπεται επιδότηση και για ακτοπλοϊκά εισιτήρια. 

Δίνεται προτεραιότητα μέσω μοριοδότησης σε:

  • πολύτεκνους,
  • μονογονεϊκές οικογένειες,
  • ΑμεΑ,
  • μακροχρόνια ανέργους,
  • χαμηλά εισοδήματα.

Λόγω της αυξημένης ζήτησης, η ενεργοποίηση του προγράμματος και η δυνατότητα εξαργύρωσης των επιταγών μεταφέρεται προς τα τέλη Μαΐου, αντί για τις 18 του μήνα που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.

Μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων, όσοι υπέβαλαν αίτηση θα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν μία και μοναδική ηλεκτρονική ένσταση, μέσα στην προθεσμία που θα ανακοινώσει η ΔΥΠΑ τις επόμενες ημέρες.

