Στο πένθος έχει βυθιστεί το Κιλκίς από την είδηση του θανάτου του Θωμά Μαρκόπουλου σε ηλικία 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας neakriti.gr, ο δημοσιογράφος κι επικοινωνιολόγος βρισκόταν στην Κρήτη για επαγγελματικούς λόγους, όταν ξαφνικά κατέρρευσε, με την κινητοποίηση να είναι άμεση. Ο ίδιος εργαζόταν σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου, στα Χανιά, στο πλαίσιο της τουριστικής περιόδου.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ από το 2009, με δραστηριότητα στη δημοσιογραφία, την επικοινωνία και το ραδιόφωνο.

Από το 2020 συμμετείχε στο δυναμικό του OK RADIO, όπου παρουσίαζε την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στις «ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, απέκτησε δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη, ενώ ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Στην επαγγελματική του πορεία εργάστηκε σε φορείς επικοινωνίας, συνεργάστηκε με τον Απόστολο Τζιτζικώστα και είχε πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Πρεσβεία της Ελλάδας στη Χάγη.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου Θωμά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανάρτηση:

«Πριν από δέκα ημέρες, στα Χανιά, είδα τελευταία φορά τον Θωμά. Ένα φίλο που έκανα το 2019. Οξυδερκή, ζεστό και μοναδικά καλοπροαίρετο. Είμαι σοκαρισμένη και βαθειά στεναχωρημένη. Ο νους δεν χώρα ότι καλούμαστε να τον αποχαιρετήσουμε».