Φτιάξτε μία μπιφτεκόπιτα με πρωταγωνιστή το τυρί Τσένταρ

Χορταστική και νόστιμη, ιδανική για φαγητό με παρέα στο σπίτι

Η Εβδομάδα Eurovision συνεχίζεται, και οι συνταγές του Γιώργου Ρήγα είναι ιδανικές για καλέσματα και παρέα με φίλους στο σπίτι. Επιλέξτε καλά υλικά, μοσχαρίσιο κιμά και ακολουθήστε τις οδηγίες

Μπιφτεκόπιτα με τυρί Τσένταρ σήμερα, με χειροποίητο ζυμάρι και μία γέμιση που κάνει τη διαφορά. Τα επιφωνήματα της παρέας του Breakfast@Star μόλις δοκίμασε το αποτέλεσμα, απέδειξαν ότι για μία ακόμα φορά ο σεφ της εκπομπής τα κατάφερε. 

ΜΠΙΦΤΕΚΟΠΙΤΑ ΜΕ ΛΙΩΜΕΝΟ ΤΣΕΝΤΑΡ ΚΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ

biftekopita me cheddar

Για τη ζύμη:
 • 500 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 1 φακελάκι ξηρή μαγιά
• 1 κ.γ ζάχαρη
• 1 κ.γ αλάτι
• 270 ml χλιαρό νερό
• 3 κ.σ ελαιόλαδο
• 2 κ.σ γιαούρτι

Για τη γέμιση:
• 600 γρ. μοσχαρίσιο κιμά
• 1 μικρό κρεμμύδι
• 2 κ.σ φρέσκο κρεμμυδάκι
• 1 κ.σ μουστάρδα
• 1 κ.σ κέτσαπ ή λίγο πελτέ
• 1 κ.γ πάπρικα γλυκιά
• λίγο μπούκοβο ή τσίλι
• αλάτι
• πιπέρι
• 2 κ.σ ελαιόλαδο
• λίγο μαϊντανό
• 150–200 γρ. τσένταρ 
 
Για από πάνω
• 1 κρόκο αυγού
• 1 κ.σ γάλα
• λίγο σουσάμι ή μαυροσούσαμο
 
Εκτέλεση

Ζύμη

1. Σε μπολ βάζεις νερό, μαγιά και ζάχαρη και αφήνεις 5 λεπτά.

2. Ρίχνεις αλεύρι, αλάτι, ελαιόλαδο και γιαούρτι.

3. Ζυμώνεις μέχρι να γίνει μαλακή και λεία ζύμη.

4. Σκεπάζεις και αφήνεις περίπου 1 ώρα να φουσκώσει.

Γέμιση

1. Βάζεις όλα τα υλικά του κιμά σε μπολ και ζυμώνεις καλά.

2. Χωρίζεις σε μπαλάκια σαν μεγάλα μπιφτέκια.

3. Στο κέντρο κάθε μπιφτεκιού βάζεις κομμάτια τσένταρ και το κλείνεις καλά γύρω γύρω.

Στήσιμο

1. Χωρίζεις τη ζύμη σε μπάλες.

2. Ανοίγεις κάθε μία σε στρογγυλό φύλλο.

3. Βάζεις μέσα το γεμιστό μπιφτέκι.

4. Κλείνεις τη ζύμη σαν πουγκί ή πιτάκι και το γυρίζεις με την ένωση από κάτω.

5. Τα βάζεις σε ταψί με λαδόκολλα.

6. Αλείφεις με κρόκο και γάλα για ωραίο χρώμα.

7. Αν θες ρίχνεις λίγο σουσάμι.

Ψήσιμο

• Φούρνος στους 190°C

• Περίπου 30–35 λεπτά μέχρι να πάρουν βαθύ χρυσαφί χρώμα.

Σπιτική μαγιονέζα

Υλικά

• 1 αυγό

• 250 ml ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο

• 1 κ.γ μουστάρδα

• 1 κ.σ χυμό λεμονιού ή ξύδι

• αλάτι

• λίγο πιπέρι προαιρετικά

Coleslaw με ξινόμηλο

Υλικά

• 1/2 λευκό λάχανο ψιλοκομμένο •

2 καρότα τριμμένα

• 1 ξινόμηλο τριμμένο ή κομμένο λεπτά στικς

• 1 φρέσκο κρεμμυδάκι ψιλοκομμένο

• λίγο μαϊντανό προαιρετικά Για τη sauce

• 4 κ.σ μαγιονέζα

• 2 κ.σ γιαούρτι

• 1 κ.γ μουστάρδα

• 1 κ.σ λεμόνι ή λευκό ξύδι

• 1 κ.γ μέλι

• αλάτι

• πιπέρι
 

