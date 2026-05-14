Ποσειδώνια 2026: Η ελληνική ναυτιλία κινεί τον κόσμο

Τα Ποσειδώνια, η κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση ετοιμάζεται για μία ακόμα εντυπωσιακή διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου και θα εδραιώσει την παγκόσμια ηγεμονία της χώρας μας, στον τομέα της Ναυτιλίας.

Tα Ποσειδώνια 2026 σχεδιάζουν να προσφέρουν στην παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα μία περίοδο τριών εβδομάδων γεμάτη με συνέδρια, ευκαιρίες δικτύωσης, αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το Δελτίο Τύπου της διοργάνωσης, αναφέρει χαρακτηριστικά:

Σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων, αβεβαιότητας και πολλαπλών κρίσεων, η ναυτιλία παραμένει μια δύναμη σταθερότητας, συνέχειας και σύνδεσης. Η ναυτιλία κινεί τον κόσμο, διατηρώντας τις οικονομίες σε λειτουργία, τις κοινωνίες εφοδιασμένες και τους ανθρώπους συνδεδεμένους.

Τα Ποσειδώνια συγκεντρώνουν στην Ελλάδα, έδρα του κορυφαίου ναυτιλιακού έθνους στον κόσμο, τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία μιας βιομηχανίας που δεν μεταφέρει απλώς αγαθά και ενέργεια, αλλά διασφαλίζει την ίδια τη λειτουργία του σύγχρονου κόσμου.

Στο τρέχον διεθνές περιβάλλον, η ναυτιλία λειτουργεί υπό συνθήκες αυξανόμενης γεωπολιτικής έντασης. Οι απειλές για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και οι επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων και ναυτικών δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά. Έχουν γίνει μια νέα πραγματικότητα, δοκιμάζοντας τις θαλάσσιες διαδρομές, τις αλυσίδες εφοδιασμού, την ενεργειακή ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Η ασφαλής και αδιάλειπτη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία της ανθρωπότητας. Η ναυτιλία μεταφέρει τρόφιμα, φάρμακα, ενέργεια, πρώτες ύλες και βασικά αγαθά σε κλίμακα και αποτελεσματικότητα που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο σύστημα μεταφορών.

Για το λόγο αυτό, η θαλάσσια ασφάλεια είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και συλλογική ευθύνη. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των εμπορικών πλοίων και η ελευθερία της ναυσιπλοΐας πρέπει να αποτελούν αδιαπραγμάτευτο καθήκον της διεθνούς κοινότητας.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, η ελληνική ναυτιλία, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και περισσότερο από το 60% του στόλου που ελέγχεται από την ΕΕ, συνεχίζει να επιδεικνύει τη δύναμη, την αξιοπιστία και την ανθεκτικότητά της.

Αυτή η ηγεσία δεν μετριέται μόνο με αριθμούς. Αντικατοπτρίζεται στη σταθερά ηθική και θεσμική στάση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον τομέα μας και τη διεθνή ναυτιλιακή πολιτική. Αντικατοπτρίζεται στην προνοητικότητά μας, στις επενδύσεις μας και στην ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα στις συνεχώς μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες.

Ταυτόχρονα, η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της πράσινης μετάβασης του κλάδου, με έναν από τους νεότερους στόλους παγκοσμίως και τον μεγαλύτερο στόλο με δυνατότητα εναλλακτικών καυσίμων παγκοσμίως. Οι επενδύσεις μας σε νεότευκτα πλοία, καινοτόμες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση και λύσεις μείωσης των εκπομπών είναι συνεχείς και ουσιαστικές.

Ωστόσο, η μετάβαση προς την απαλλαγή από τον άνθρακα απαιτεί ρεαλισμό, τεχνολογική ωριμότητα και παγκόσμια ευθυγράμμιση. Δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων, ούτε τη βιωσιμότητα της ναυτιλίας και των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Μια πραγματικά βιώσιμη μετάβαση πρέπει να είναι ασφαλής, πρακτική και εφαρμόσιμη, δίκαιη για όλα τα μέρη και λειτουργικά αποτελεσματική παγκοσμίως.

Οι πρόσφατες συζητήσεις στο IMO MEPC 84 προσφέρουν στη διεθνή κοινότητα μια δεύτερη ευκαιρία να αποκαταστήσει τη συναίνεση και να εργαστεί προς ένα ρεαλιστικό, κατάλληλο για τον σκοπό και λειτουργικό παγκόσμιο πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία. Η τελική επιτυχία αυτής της προσπάθειας απαιτεί ασφαλή, διαθέσιμα, οικονομικά βιώσιμα και κλιμακώσιμα εναλλακτικά καύσιμα παγκοσμίως.

Η ναυτιλία έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ξέρει πώς να πλοηγείται με ανθεκτικότητα, σύνεση και αποφασιστικότητα, ακόμη και μέσα από τα πιο ταραγμένα νερά. Και θα συνεχίσει να το κάνει.

Επειδή η ναυτιλία είναι μια δύναμη ζωτικής συνέχειας για τον κόσμο. Σε περιόδους κρίσης, διατηρεί ανοιχτούς τους δρόμους συνεργασίας. Σε περιόδους αβεβαιότητας, παρέχει σταθερότητα. Σε περιόδους μετάβασης, διασφαλίζει ότι η πρόοδος μπορεί να συνεχιστεί.

Σε αυτή τη μεγάλη παγκόσμια αποστολή, η ελληνική ναυτιλία συνεχίζει να ηγείται με σκοπό και όραμα. Με τη ναυτική της τέχνη, την ανθεκτικότητα και την ενότητά της, θα συνεχίσει να συνδέει τον κόσμο με συνέπεια, όραμα και αίσθημα ευθύνης για τις επόμενες γενιές.

